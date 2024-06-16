BUSİAD Evi Bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, “Cavit Çağlar-Fırtınalı bir Yaşamöyküsü” isimli Hulusi Turgut tarafından yazılan kitabın hayata geçiş hikayesini anlatan BUSİAD’ın 40 yıllık kıdemli üyesi Cavit Çağlar, “Atatürk, Cumhuriyeti kurmasaydı bizler sadece birer kul olarak kalacaktık. Vatandaşlığın kıymetini gördük. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet olmasaydı, ben de sizler de buraya gelemezdiniz” diye konuştu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da, şunları dile getirdi: “İş adamı, siyasetçi, spor insanı olarak kentimize ve BUSİAD’ımıza önemli katkılar yapmış, Doğan Ersöz Ödülü’nü bir Bursalı olarak ilk alan kişi olan Sayın Cavit Çağlar’ı ağırlamak bizi kıvandırıyor. Bursaspor'a kupa kazandıran, Bursa’nın ihracatla tanışmasında önemli bir yeri olan, Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılı uluslararası bir sorunu, bir devlet adamı ve vatansever olarak devreye girerek çözüme kavuşturan Sayın Cavit Çağlar, bugün bizleri biraz geçmişe götürecek ve kendisinin çok yönlü kişiliği bizlere ışık olacak kuşkusuz.”