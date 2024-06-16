Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ‘meslek lisesi memleket meselesi’ mottosuyla yürüttüğü mesleki eğitime dikkat çekme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce sanayicilerin seslendirdiği ‘Gel Hadi Gel’ rap şarkısı ile gençleri meslek liselerine çağıran BOSİAD, şimdi de meslek liselerinin ülkenin can damarı olduğuna vurgu yapan bir video klip çekti. Durmak üzere olan kalbin yeniden atmasıyla başlayan klipte, sanayiciler fabrikalarındaki makine ve ekipmanlarla Ayten Alpman’ın ‘Memleketim’ şarkısını enstrümantal olarak seslendirdi. Klip, BOSİAD’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılında imzaladığı Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü ile hamiliğini üstlendiği Bursa OSB içerisinde yer alan Atatürk MTAL’in mezuniyet töreninde gösterildi.

Çağan: Meslek lisesi mezunu işçi arıyoruz

Mezuniyet töreninde konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Mesleki eğitim Türkiye ve sanayi şehri Bursa için çok önemli. Son yıllarda hep üniversite eğitimi özendirildi ve 207 üniversiteye ulaşıldı. Birçok da üniversite mezunu iş bulamayan genç oluştu. Şu anda en çok meslek lisesi mezunu işçi aranıyor. Endüstri meslek lisesi sayısının daha da artması lazım ki sanayimiz sürdürülebilir hale gelsin. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi her fırsatta motive ediyoruz. Yeni öğrencileri de endüstri meslek liselerine teşvik etmek istiyoruz. Bunun önemini ortaya çıkarmak için bir klip hazırladık. Hem öğrencilerin hem de Türkiye’nin geleceği için meslek liseleri çok önemli. Bunu her fırsatta gündeme getirmeliyiz” dedi.