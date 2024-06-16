BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, otomotiv sanayisinde Türkiye’nin ve Bursa’nın lokomotiflerinden TOFAŞ Fabrikası’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. BUMİAD Başkanı Gümüş, üretimin yapıldığı pres, gövde ve montaj bölümlerini gezdiklerini belirterek TOFAŞ Yöneticilerinden üretim süreci, istihdam, ekonomiye katkıları, ARGE ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Otomotiv dünyasında Türkiye’nin küresel çapta bir ürün geliştirme ve üretim merkezi olmaya devam etmesinde TOFAŞ’ın önemli bir marka olduğunu vurgulayan Gümüş, “Nazik ev sahiplikleri nedeniyle TOFAŞ yönetimine teşekkür ediyor, üretim, istihdam ve ihracat yönüyle hem ülkemiz ekonomisine hem de Bursa ekonomisine çok önemli katkılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.