Türkiye'den sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı 50 kişilik heyet, Kültür ve Turizm Bakanı eski Yardımcısı ve Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan daveti üzerine Tunus'ta bir dizi temaslarda bulundu. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan tarafından karşılanan heyet, ilk olarak büyükelçilik konutunda düzenlenen özel yemekte bir araya geldi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel'in de yer aldığı heyet, Büyükelçi Demircan ve Tunus Büyükelçi Yardımcısı Belgin Ergüneş birlikte üç gün boyunca Tunus'u gezerek bölgede yapılabilecek ticaret ve yatırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bölgeden 110 firmanın katıldığı B2B görüşmelerinde önemli iş birliklerinin kapısı aralandı.

Çevikel: Büyük potansiyel var

Tunus ziyaretinin Türkiye ve Tunus arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Heyetimizle birlikte, Tunus'un sunduğu yatırım imkanlarını yerinde görme ve değerlendirme şansını bulduk. İki buçuk ayda dört önemli heyet ağırlayan büyükelçimizin destekleri sayesinde, B2B görüşmelerde birçok firma ile verimli işbirlikleri başlattık. Önümüzdeki dönemde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması adına değerli bir adımda bulunduklarını söyledi. Demircan, "Görüşmeler ve ziyaretler sırasında, Türk iş insanlarının Tunus'ta yapabileceği yatırımlar ve projeler üzerinde verimli tartışmalar gerçekleştirdik. Tunus halkı, Türk vatandaşlara kendini çok yakın hissettiği için ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması oldukça rahat olacaktır. Ayrıca bölge, stratejik konumu ve ekonomik potansiyeli ile de cazip fırsatlar sunuyor. Bu ziyaretle, ticari ilişkilerimizi daha da geliştirecek güçlü temeller attık. Gelecekte, iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve ortak projeler görmeyi umuyoruz." dedi.