Konutların işletilmesi, kontrolü ve gözetimi anlamına gelen Mülk Yönetim Sistemi (MYS), günümüzde özellikle ev sahiplerinin ve yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye başladı. Mülk sahipleri ile kiracılar arasında aracı görevi görerek her iki tarafın da ihtiyacını karşılayan bu sistem, Bursa’da da özellikle kentin batı bölgesinde Ostaş İnşaat bünyesinde kurulan Elif Gayrimenkul güvencesiyle yürütülüyor.

Pazarlama, kiralama, bakım, kira tahsilatı, finansal yönetim, raporlama ve kiracı ilişkileri başta olmak üzere mülklerin idari ve mali yönetimini sağlayan sistemi, Bursalı ev sahipleri ve yatırımcılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ostaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özelif, mülk yönetiminin kapsamının, mülkün tipine, büyüklüğüne ve mülk sahibinin gereksinimlerine bağlı olarak değişebildiğini söyledi.

Basit bir anlatımla, bu sistemin en büyük avantajının, kira veya kira ücretlerinin garanti kapsamında olduğunu belirten Özelif, özellikle Nilüfer bölgesinde kurdukları geniş hizmet ağı ve donanımlı personel ile mülk sahipleri ile kiracılar arasında güven köprüsü görevi de oluşturduklarını söyledi. Bu sistemde, ev sahibi ve birden fazla mülkü olan yatırımcıların, kiralamak istedikleri mülkün kira miktarını kendilerinin belirlediğini, ardından da kiralama işleminin kendileri tarafından yapıldığını aktaran Özelif, sistemin işleyişini şöyle anlattı: “Mülk sahipleri ile yapılan anlaşma sonrasında ekiplerimiz, uygun kiracıları tespit edip mülke yerleştiriyor ve her ay belirlenen kira ücretleri de mülk sahiplerine, anlaşma yapılan günde her ay düzenli olarak şirketimiz tarafından ödeniyor. Bu sistemde kiracı ev sahibini, ev sahibi de kiracıyı çoğu zaman hiç tanımadığı gibi, kiranın ödenmemesi, geç ödenmesi veya eksik ödenmesi gibi sorunlar yaşanmıyor. Yani, mülk sahibi, belirlediği kira miktarını bu sistem gereği şirketimizden her ay düzenli olarak alıyor.”