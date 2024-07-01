Türkiye’deki 403 organize sanayi bölgesinin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 22. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgeleri arasında düzenlenen belge töreninde önemli ödüller takdim etti. OSBÜK’e ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilirken, Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 9 OSB’ye de sertifikaları teslim edildi.

OSBÜK, kalite yönetiminde önemli bir adım atarak ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bu belge, OSBÜK’ün kaliteli ve etkin yönetim anlayışını tescillemiş oldu.

Yeşil OSB Sertifikası, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimseyen organize sanayi bölgelerine veriliyor. Bu yıl Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 9 organize sanayi bölgesi şöyle sıralandı:

İşte o Yeşil OSB’ler

1-ASO 2. OSB

2-Konya OSB

3-Makine İhtisas OSB

4-Kocaeli Gebze Güzeller OSB

5-Demirtaş OSB

6-Bursa OSB

7-Düzce 2. OSB

8-Başkent OSB

9-Nilüfer OSB

Kacır: Birlikte çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, “Türk sanayinin rekabet gücünü yükseltmek, üretimde verimliliği artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak ve planlı sanayi alanlarını genişletmek adına birlikte çalışacağız. Hayata geçirdiğimiz yeni güncellemelerle; tüm imkânlarımızla sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Küresel ekonominin salgınlar, savaşlar ve jeopolitik krizlerle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve teknolojideki rekabetin her geçen gün hızlandığı bir dönemden geçtiğini belirten Kacır, şunları söyledi:

“Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısına sahip, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler, böylesi bir tabloda kalkınma yarışında bir adım önde yer alacaktır. Bu anlayışla; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz program ve projelerle; araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye’yi inşasına katkı sunuyoruz.

260 milyar dolarla 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İstihdamımız 32,6 milyonu aşarken işsizlik oranımız yüzde 8,5 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

77,3 milyarlık kaynak

Son 22 yılda, OSB’lerimizin sayısını 191’den 361’e toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hektara çıkardık. Üretimde olan sanayi alanı sayısını 11 binden 58 bine; OSB’lerimizde istihdam edilen kişi sayısını da 415 binden 2,6 milyona yükselttik. Tamamlanan veya devam eden OSB projelerini bugüne dek 77,3 milyar lira kaynakla destekledik. Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlerimizi imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak için; Millî Eğitim Bakanlığı ile “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ni hayata geçirdik.

OSB’lerimizi “yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına” dönüştürmek üzere de “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi”ni devreye aldık. Yeşil OSB tanımını mevzuatımıza kazandırarak OSB’lerimizin yeşil ekonomiye entegre olmasını teşvik etmeye devam edeceğiz. Türk sanayinin rekabet gücünü yükseltmek ve üretimde verimliliği artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak, planlı sanayi alanlarını genişletmek adına birlikte çalışacağız.

Ulusal sanayi alanları master planı

Finansman, yer seçimi, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarında yenilikçi yaklaşımları da devreye alarak ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği ve önümüzdeki yıllar için planlanmış tüm karayolu, liman, raylı sistem yatırımlarını dikkate alan ve sektörel kümelenme odaklı sanayi alanlarını birlikte hayata geçireceğiz. Bu çalışmayı, Ulusal Sanayi Alanları Master Planıyla ete kemiğe büründüreceğiz. Bu vizyonla, sanayimizin her alanda mükemmeliyet standardını artıracağız. Türk sanayini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma birlikte taşıyacağız.”

Kütükcü: Son 5 yılda OSB’lerde 700 bin kişiye daha istihdam sağladık

Genel Kurul’da konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de, OSBÜK’ün çalışmaları, projeleri ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi. Kütükcü, yapılan çalışmalarla OSB’lerin üretim camiasının en güçlü temsilcisi haline geldiğini vurguladı. OSB’lerin başarısının ülke sınırlarını aşarak dünyaya örnek olduğunu söyleyen Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin dünya genelindeki tüm zorlu şartlarına rağmen üretim azminden vazgeçmediğinin altını çizdi. Türkiye’deki OSB sayısının 361’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42’si Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 403’e ulaştığını kaydeden Kütükcü, “Organize Sanayi Bölgelerimizdeki fabrikalarımızın sayısı 67 binin üzerine çıktı. Sadece son 5 yılda organize sanayi bölgelerimizde 700 bin kişiye daha istihdam sağladık. Böylece toplam istihdamımız 2 milyon 600 bini aştı. Organize Sanayi Bölgelerimiz, Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek, Türk sanayisinin lokomotifi haline geldi. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 600’ü organize sanayi bölgelerimizde üretimi tercihi etti. Dolayısıyla; OSB’ler üretti, Türkiye büyüdü” dedi.

OSBÜK’ün çalışmaları

OSBÜK’ün yürüttüğü faaliyetler hakkında Genel Kurul’da bilgiler veren Başkan Kütükcü, şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz yüzde 100 yerli ve milli OSBÜK Bulut Projesi ile OSB’lerimize ve katılımcı firmalarımıza sanal sunucu, veri güvenliği ve yedekleme hizmeti sunuyor, dijital süreçlerin kurulmasına destek oluyoruz. OSB’lerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirecek insan kaynağını yetiştirmek amacıyla başlattığımız eğitim programıyla, OSB çalışanlarımızdan oluşan 2.000 Dijital Elçi yetiştirdik. Enerji İzleme Sistemimizle, 189 OSB’mizin elektrik tüketimlerini anlık takip ediyor, analizlerini yapıyor ve devletimizin enerjide daha doğru politikalar oluşturmasına destek oluyoruz. Enerji tüketimi, istihdam, mesleki eğitim altyapısı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine dair pek çok veriye güvenli erişim imkânı veren OSBÜKnet Projemizle, OSB’lerimizin veri ve bilgiye dayalı analiz kapasitesini yükseltiyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra insan kaynağımızın eğitimini de öncelemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl OSBÜK Akademimiz, OSB’lerimizden gelen talepler doğrultusunda muhasebe uygulamaları, finans, çevre, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi pek çok konuda 20 eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Düzenlediğimiz bu eğitimlere 1.000’den fazla OSB çalışanımız katıldı. Yaptığımız iş birliği protokolleri, farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla OSB’lerimizi, yeşil dönüşümde Türk sanayisine lokomotif olmaya hazırlıyoruz.”

2023 yılında OSB Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 4562 Sayılı OSB ilk defa Yeşil OSB tanımının eklendiğini söyleyen OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB’lerin Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırılacağını anlattı. Genel Kurul’da 9 OSB’nin Yeşil OSB Sertifikasını alacağını dile getiren Kütükcü, şöyle devam etti:

“Sertifikalarını alacak OSB'lerimizi kutluyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde 81 ildeki tüm OSB’lerimiz Yeşil OSB Sertifikalarını alarak, Türk sanayisinin yeşil dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzu genişletecektir. OSBÜK bünyesinde kurduğumuz Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi ile de yol haritamızı oluşturuyor, OSB’lerimize kılavuzluk etmeye devam ediyoruz.”

Son 1 yılda 10 yeni OSB

Türkiye’nin üretimle kalkınan bir ülke olmasının yolunun OSB’lerin güçlendirilmesinden geçtiğini vurgulayan Memiş Kütükcü, “Haziran 2023’ten bu yana, yani son bir yılda toplam 12 milyon 790 bin metrekare büyüklüğünde 10 yeni OSB’nin kuruluşuna imza attılar. Ben Sayın Bakanımıza camiamız adına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak görevimiz, OSB’lerimizin kazanımlarını artırmak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize hedef olarak gösterdiği şekilde milletimizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak. Bu sorumlulukla hareket ediyor, sizlerden aldığımız destekle çözüm odaklı, güçlü köprüler inşa ediyoruz. İnşallah, organize sanayi bölgelerimizi hep birlikte, çok daha güçlü üretim ve hizmet merkezleri haline getireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu büyük Türkiye hedefi için çalışmayı sürdüreceğiz ve organize sanayi bölgelerimizin Türk sanayisine liderlik etme vizyonunu daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.