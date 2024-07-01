30 Haziran’da kapılarını açan Texworld Evolution Paris, 3 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek. Premiere Vision Paris fuarı da 2– 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Texworld Evolution Paris’e Bursa’dan 2023 yılında 34, bu yıl ise 12 firma katılırken; Premiere Vision Paris’te geçen yıl Bursa 59, bu yıl ise 36 firma stant açacak. Buna göre Çin etkisi, yüksek maliyetler ve kur nedeniyle uzun süredir zor günler geçiren tekstil sektöründeki durum fuarlara da yansıdı ve katılımcı firma sayısında düşüş görüldü. Bursalı firmalar, fuarlarda son trend ürünlerini gözler önüne seriyor.