AYDIN DAĞTEKİN

Bursa’da sanayici ve iş insanlarının talebi üzerine hayata geçirilmesi planlanan yeni organize sanayi bölgesi (OSB) ile KOBİ OSB, tartışmaları da beraberinde getirdi. Hava kirliliğinin dikkat çektiği; tarım alanları, konut ve fabrikaların yer yer iç içe geçtiği Kestel’de kurulması düşünülen yeni OSB ile 31 Mart seçimleri öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmesi planlanan KOBİ OSB’ye ilişkin görüşleri derledik.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Kent Anayasası netleşmeden doğru değil

Özellikle KOBİ OSB’lerle ilgili protokolden, bu konuda talebin olduğundan bana bahsettiler ve bu taleple ilgili çalışma yapılıp yapılmayacağını istemişler ama biz bunları bir bütün olarak düşünüyoruz. Özellikle de 1/100 binlik, Kent Anayasası dediğimiz plan çerçevesinde düşünüyoruz. Yeri de belki söylem olarak hazırdır ama ona bakmıyoruz biz. Biz şu anda bu kentin fay hatları nereden geçiyor, bu bir. İkincisi, bir deprem esnasında özellikle sıvılaşmanın çok yoğun olduğu bölgeler nereler. Bunları ortaya çıkaracağız, ona göre bir planlama yapacağız. İhtiyaç varsa zaten sanayi master planını yapacağız, turizm master planını yapacağız. Bunun gibi 5 tane master planlama yapacağız. O master planları da yine 1/100 binlik plana işleyeceğiz ve bir Kent Anayasası oluşturacağız, hedefimiz bu. Şu anda evet, onlar teklif etmiş olabilirler ama plan içerisinde bunları değerlendirmemiz lazım. Plan dışı herhangi bir uygulamayı doğru bulmuyoruz. Çünkü bu kentte herkesin temiz hava ve temiz suya ihtiyacı var. Bir de bu kentte herkesin bir yerden bir yere güvenli ve zamanında ulaşıma ihtiyacı var. Onun için planlamamız lazım.

Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) Başkanı Okan Aras

Önce var olan bölgeleri verimli kullanalım

Bir zamanlar nefis dağ çileği ile ün salmış Kestel ve çevresi, artık yeni yapılaşmalar, organize sanayi bölgelerin gözdesi ve rant değerinin yüksekliği ile dikkat çekiyor. Soğuksu bölgesinde, belediye ve STK’lar es geçilerek gündeme alınan İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi için SİVİLAY sesini yükselterek ‘Yok artık!’ diyor. Hala tamamlanamayan sanayi bölgeleri var! Var olanlar da verimli kullanılamıyor. Gidin bakın isterseniz, halen boş yapılar kiracı bekliyor. Biz bu filmi Batı yakasında görmüştük. Sıra Doğu yakasına gelmiş demek ki. Adına ‘ileri’ denilerek, yapılan rant saldırıları anlaşılır gibi değil. Yalanlarınızdan bıktık. Bursa, hizmet götürülemeyen bir nüfus patlaması ile karşı karşıya.

Bursa Platformu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı

Artık sanayi değil, tarım ve turizm desteklenmeli

Kestel’de askıya çıkarılan plan kabul edilirse, Bursa'nın geleceği açısından endişe verici gelişmeler olacak. Bu plan, kentin geleceğini riske atıyor. Kent Anayasası hazırlanmadan ve kent dinamikleriyle istişare edilmeden alınan bu karar, kabul edilemez. Bursa gerek hanlar bölgesi, gerekse İznik ile zengin bir kültür ve inanç turizmi potansiyeline sahiptir. Ayrıca Uludağ ve sahilleri de ayrı bir hazinedir. Yine şehrimizin gastro turizm potansiyelini göz ardı edemeyiz. İlave olarak termal kaynaklarımızın değerlendirmek konusunda gerekli adımları atmalıyız. Tekstil ve otomotiv alanındaki yatırımlar kadar, tarıma dayalı sanayiyi desteklemek daha doğru olacaktır. Tarıma dayalı sanayi ile bu şehrin çıkardığı dünya markaları olduğunu unutmayalım. Sonuç olarak Bursa’nın geleceğinin Bursa Kent Konseyi öncülüğünde masaya yatırılması, ortak akıl ile geleceğimizin planlanması daha doğru olacaktır. Bursa’nın geleceğinin oldu-bitti ile şekillenmesine göz yummayacağımızı da kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdem Saker

Yeni OSB’ler göçü tetikler, zarar görürüz

Kestel, çok verimli birinci sınıf tarım topraklarına ve de mikro klima iklim koşullarına sahiptir. Bu doğa değerleri sayesinde yılda üç kez tarımsal ürün alma yeteneğine de sahiptir. Hayvancılık da ilçe ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Bölgenin mikro klima iklim koşulu, tarım sektörünün bir güçlü bölümü olan fidan üreticiliğini de öne çıkarmaktadır. OSB’lerin pompalayacağı göç hareketinin düzensiz yerleşimlerle değerli tarımsal topraklarını yok etmesini hesaplarsak, Kestel’e 5. OSB’nin kuruluşunun vereceği zararın büyüklüğü daha açık anlaşılır. Oysa Kestel’in açıkladığım tarım ve hayvancılık yetenekleri, her vesile ile hatırlattığım Hollanda ve Ağaköy modeli oluşumlarla Kestellilere, OSB’lerle yarışacak gelir kaynaklarının akışını sağlayacaktır. Kestellilere sesleniyorum; doğanın size bahşettiği zenginliklere sahip çıkın, onları geliştirin, siz ve gelecek nesilleriniz müreffeh bir yaşam koşullarına kavuşun. Benden önermesi, karar sizin.