BTSO, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Şeref Kazcıoğlu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk ile Kütahyalı iş insanları ve kentin sanayi bölgeleri temsilcilerinden oluşan heyeti ağırladı. Toplantıda, Bursa ve Kütahya arasındaki sanayi, eğitim ve teknoloji odaklı iş birlikleri ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

B TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ve Kütahya iş dünyasının bir araya gelmesinin bölgesel ekonomi için önemini vurgularken, “Oda olarak üyelerimizin önünü açacak ve onların ekonomik alanda gelişmesini sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmekten ve onların dönüşümünü sağlamaktan sorumluyuz. Kütahya da bizim için kıymetli. Bu ziyaretler iş birliğimizi ciddi anlamda destekleyecektir. BTSO olarak başta sanayide, ticarette, hizmet sektöründe, tarımda, turizmde iki bölgenin birbiriyle olan ilişkisini güçlendirmek adına her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat da, BTSO’nun katma değerli üretimden nitelikli istihdama kadar birçok alanda örnek proje gerçekleştirdiğini hatırlatırken, BTSO’nun projelerinin bölgede yayılımının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ise BTSO’nun makro düzeydeki projelerini Kütahya’da da hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

BTSO’nun projelerini yerinde gördüler

Kütahya iş dünyası temsilcileri, Bursa’daki temasları kapsamında BTSO’nun DOSAB’da hayata geçirdiği BUTGEM, BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BUTEKOM’u ziyaret etti. Kütahya heyetinin son durağı ise uzay havacılık ve eğitim alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk beş merkezinden biri olan GUHEM oldu. Kütahya iş dünyası temsilcileri, söz konusu ziyaretlerde, gerçekleştirilen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.