Kazakistan’ın Aktobe Bölgesi Girişimciler Kurulu Direktörü Didar Borankulov başkanlığındaki heyet, Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay ve Bölge Müdürü Osman Yıldırım tarafından ağırlandı. Konuk heyete Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu ve yapısı hakkında verilen bilgilerden sonra konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olmasının yanı sıra 65 bin kişilik istihdamı ve uluslararası markaların üretim tesislerini bünyesinde barındıran yapısıyla Bursa OSB’nin Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu belirtti. Konuşmasında, Bursa OSB’nin her anlamda model olma özelliği ile örnek alındığını ifade eden Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, Kazakistan iş dünyası ile her türlü işbirliğine açık olduklarını, iki ülke arasındaki dostluğu ticaretle pekiştirerek, ortak güçlü bir gelecek oluşturmak adına ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Kazakistan Aktobe Bölgesi Girişimciler Kurulu Direktörü Didar Borankulov da, bölgelerinin Rusya sınırında ve bir çok bölgeye ulaşım ağları ile örülü bir lokasyon olduğunu anlattı. Didar Borankulov, bir çok farklı sektör için üretim üssü konumunda olan bölgeleri ve ülkelerinin, Türkiye ile ekonomik bağlarını gücendirmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bursa, üretim alanındaki tecrübesi ile bizim için bir rol model bir şehir. Ziyaretimizin tecrübe paylaşımının yanı sıra ticaret bağlarımızı güçlendirmesini diliyoruz. Bu anlamda iki taraflı olarak atılacak tüm adımları çok önemsiyoruz” dedi.

Heyet, daha sonra Bursa OSB’de bulunan itfaiye merkezi ve arıtma tesisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.