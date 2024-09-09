Üç yıllık döneme ilişkin ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi. Cari açığın 2024 yılı sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi beklenirken, bütçe açığının yüzde 6,4'lük hedefin altında yüzde 4,9'a gerilemesi öngörüldü.

Bursa iş dünyası temsilcileri, OVP’ye ilişkin değerlendirmede bulundu. OVP’yi destekleyen iş dünyası temsilcileri, yapısal reformların hayata geçirilmesi ve kamu kesiminin de tasarrufa gitmesi çağrısında bulunurken, iş dünyası üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Zarif Alp

RUMELİSİAD YKB

OVP önemli bir projeksiyon fakat iş insanları için maliyetlerin artışı, kurun yerinde sayması büyük bir problem. Sürdürebilirlik şirketler için, sanayi için çok önemli. Onun için kurun enflasyon seviyesine çıkmaması durumunda, ihracatçı firmaların büyük problem yaşayacağı gerçeği var. Enflasyon düşerken veya düşürülürken, firmaların geleceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Sadece finansmana ulaşma zorluğunun yanında, karlılık da süreklilik için ve sağlanan finansın geri ödenmesi için çok önemli. İş dünyası ihmal edilmemeli, üreticinin üretim azmini kırmadan hedeflere ulaşılması için gerekli desteklerin sağlanması çok önemli. Enflasyonun belli bir noktada uzun süre kalmasının reel sektörü olumsuz yönde etkileyeceği gerçeğini de unutmamak lazım.

İbrahim Burkay

BTSO YKB

Enflasyonla mücadeleyi önceliğine alan ve makroekonomik hedeflerin bu çerçevede oluşturulduğu program, öngörülebilir ve istikrarlı bir büyüme için önemli bir yol haritası oluşturmaktadır. İş dünyası olarak temel beklentimiz, finansal istikrarın sağlanması, kalıcı ve düşük enflasyon, sürdürülebilir kalkınma ve yapısal reformlara öncelik verilmesidir.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

Orta Vadeli Program, gelecek üç yıl boyunca ekonomik hedeflerimizi netleştirme ve bu doğrultuda stratejik adımlar atmamıza katkı sağlayacaktır. Türk lirasına olan güvenin güçlenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki hedeflerle Türkiye ekonomisi makroekonomik istikrarını pekiştireceğine inanıyorum. Yeni dönemde de OVP’nin bu hedefleri destekleyecek yapısal reformları içermesi, üretim, ihracat ve istihdam artışı açısından kritik önem taşıyor.

Erdinç Acar

ARSİYAD YKB

Önceki OVP ile yeni yayınlanan OVP bize şunu işaret ediyor; Gelecek dönemde kurun, enflasyonun üç beş puan altında tutulacağını tahmin ediyorum. Büyüme tahminlerinde sapmalar olursa, imalat sanayinde daha fazla yavaşlamayı görebiliriz. Bu durum da işsizliğe yol açacaktır.

Fatih Şakir

BALKANTÜRKSİAD YKB

2025-2027 dönemini kapsayan OVP’yi, başta güvenin yeniden tesis edilmesi olmak üzere, ülkemizin ekonomik açıdan geleceği hakkında olumlu sinyaller vermesi, gelişme ve kalkınmaya olumlu katkı sağlayacak olması yönüyle önemli buluyoruz. Programın büyüme, istihdam, enflasyon, cari denge, yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine olumlu katkı sağlayacağını söyleyebilirim.

Servet Yılmaz

BEKSİAD YKB

Başta üretim, yatırım ve istihdam olmak üzere, reel sektörün birçok kararına doğrudan tesir edecek olan OVP, makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi, kamu mali reformlarının hayata geçirilmesi, iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine devam edilmesi ile yapısal reformların olabildiğince hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedeflemektedir.

Recep Öztürk

BUDSİAD YKB

Açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program’ın uygulanacağına inanıyor ve olumlu olacağını düşünüyorum. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınması için sıkı para politikalarının da uygulanması gerekliliğini düşünüyorum. Ekonomik kalkınmayı destekleyecek yapısal reformlar yapılması ihtiyaç değil zorunluluktur. Piyasada esnekliği artırmak, genç işsizlik oranının düşürülmesi için teşvikler ve mesleki eğitimin düzenlenmesi ve artırılması gerekmektedir.

Şeyda Şençayır

BUİKAD YKB

Türkiye son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele ediyor. OVP'de yer alan enflasyon hedefleri bu bağlamda büyük önem taşıyor. Ancak enflasyonun kontrol altına alınması için sıkı para politikalarının da uygulanması gerekliliğini düşünüyorum. Bununla birlikte, kamu harcamalarının azaltılması gerekir. Ekonomik kalkınmayı destekleyecek yapısal reformlar yapılması zorunluluktur. Türkiye ekonomik istikrara kavuşmalıdır.

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

Ülkemizin geleceği için çalışan, üreten, istihdama ve ekonomiye katkı sağlayan biz iş insanlarının önceliği daha sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için finansal istikrarla birlikte öngörülebilirliğin artması ve her kesimden insanımızın beklentisi olduğu gibi enflasyonun tek hanelere düşürülebilmesidir. Orta Vadeli Program, hepimize önemli bir güç kaynağı ve yol gösterici olacaktır.

Tolga Papatya

GESİAD YKB

OVP’de ortaya konulan hedef ve politikaların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması her şeyden önce güven açısından çok önemli. Açıklanan programda, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki güçlü eşgüdümün sağlanacağına vurgu yapılmasını kıymetli buluyoruz. Programı, öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme başta olmak üzere enflasyonla mücadele için de önemli bir yol haritası olarak görüyoruz.

Şeref Demir

İMSİAD YKB

İnşaat ve gayrimenkul sektörüne olan yatırımların devam edeceği öngörülüyor. Bu, sektördeki büyümeyi destekleyebilir, ancak mevcut ekonomik koşullar, özellikle faiz oranları ve maliyet artışları, yatırım isteğini olumsuz etkileyebilir. Enflasyonla mücadele hedefi, fiyat istikrarını sağlamak adına önemli, ancak bu mücadelenin, inşaat maliyetleri üzerindeki baskıyı artırma potansiyeli de var.

Yalçın Toy

Kayapa OSB YKB

Finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlar gibi konular iş dünyası olarak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İş dünyası olarak her zaman olduğu bugün de elimizden geleni yapmaya devam ederek, ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.

Osman Akın

MARSİFED YKB

2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programı olumlu olarak karşılıyoruz. Bununla birlikte iş dünyası olarak beklentimiz, kamunun üzerine düşen tasarruf tedbirlerini titizlikle uygulamasıdır. Kamu kendini disipline ettiği sürece vergi mükellefi olan iş dünyasının yükü daha hafifleyecektir. Zira işletmelerin daha fazla vergiyi kaldıracak imkânı kalmamıştır.

Erol Gülmez

NOSAB YKB

Ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve plan hedeflerine ulaşılması için, sanayicinin üretim süreçlerini destekleyen, finansal kaynaklara erişimi kolaylaştıran ve maliyet baskılarını hafifleten düzenlemelere öncelik verilmesi kritik olacaktır. Dolayısıyla, Orta Vadeli Plan’da öngörülen büyüme ve istikrar hedeflerinin gerçekleşebilmesi için, sanayicilerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik kapsamlı önlemler alınması gerekiyor.

Yavuz Kazangil

TOSYÖV YKB

Açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programı’nın olumlu olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz, kamunun üzerine düşen tasarruf tedbirlerini titizlikle ve hızlı bir şekilde uygulamasıdır. Kamu tasarrufu görünür hale geldiği zaman vergi mükellefi olan iş dünyasının yükü de hafifleyecektir. Ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için üzerimize düşenleri toplumun tüm kesimleri olarak yerine getirmeliyiz.

Halil Coşkun

UTİYAP YKB

OVP’yi, başta güvenin yeniden tesis edilmesi olmak üzere, ülkemizin ekonomik açıdan geleceği hakkında olumlu sinyaller vermesi, gelişme ve kalkınmaya olumlu katkı sağlayacak olması yönüyle önemli buluyoruz. Programla büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge hedeflerine olumlu katkı sunulacağını düşünüyorum. Makroekonomik dengenin yeniden düzenleneceğine ve sağlam temeller üzerine tesis edileceğine inancımız tam.