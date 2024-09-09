AYDIN DAĞTEKİN

İş dünyası, yaz döneminin ardından yoğun fuar dönemine giriyor. Birçok alanda düzenlenecek fuarlar, otomotivden makineye kadar pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Bursalı firmalar da, fuarlara katılarak son teknoloji ve trend ürünlerini gözler önüne sürecekler. Sıkılaşma uygulamaları nedeniyle zor bir dönemden geçen firmalar, fuarlarda yapacakları görüşmelerle yeni anlaşmalar ve iş birliklerine kapı aralamaya çalışacaklar. Automechanika Frankfurt’tan Metalexpo Eurasia’ya, Texhibition’dan IBIA Expo’ya kadar organize edilen fuarlar, şirketler için çıkış ve nefes alma alanları olacak.

Automechanika Frankfurt

Otomotiv servis endüstrisinin önemli fuarlarından Automechanika Frankfurt, 10-14 Eylül 2024 tarihlerinde Frankfurt Messe'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. İlk kurulduğu 1971 senesinden beri iki yılda bir düzenlenen fuar, dünyanın otomotiv alanında en sistemli ticaret fuarı kabul edilen organizasyon endüstrinin kilit isimlerini tek merkezde buluşturuyor. Otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan fuar, otomotiv parçaları, otomotiv ekipmanları, otomotiv aksesuarları, otomotiv bakım gibi hizmetleri kapsıyor.

Metalexpo Eurasia

Sky Fuarcılık tarafından organize edilen, demir çelik sektörünün önde gelen fuarlarından olan Metalexpo Eurasia 2024 - İstanbul Demir, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 11-14 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. METAL EXPO; demir çelik sektöründe ürün ve hizmet üreten, kısaca profesyonel bir yapı altında etkin olan tüm kurum ve kuruluşları, segment ayrımı yapmaksızın bir araya getiren, geniş ve çok katmanlı bir etkinlik olarak biliniyor.

Bu yıl yerleşim alanı kapasitesini 1,5 katına çıkaran METAL EXPO, 2023 yılında 98 ülkeden gelen sektör temsilcisine ev sahipliği yaptı. Fuar, 100’e yakın ülkeden gelen demir çelik sektörünün temsilcilerine ev sahipliği yaparak, kıtasal ölçekte değerini her geçen gün artırıyor.

Logistech

Logistech Lojistik, Depolama ve Teknoloji Fuarı da, katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunacak. 11 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek fuar, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler, Motorlu Taşıtlar, Yarı Römorklar, Vanlar, Dağıtım Araçları, Damperler, Ağır Yük Araçları, Yük Taşıma Araçları ve Ekipmanları, IT/Telematik, E-ticaret, Telekomünikasyon, Intralojistik ve Malzeme Akışı Sağlayan Ürünler, Depolama ve Operasyonel Ekipmanlar, Paketleme, Tartma, Ölçme ve Etiketleme Ürünleri sistemlerini bir araya getiriyor.

Texhibition

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle dünyadan alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 11-13 Eylül 2024 tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak. Tekstilin iş ajandasında yer alan Texhibition, firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayacak; aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilerine sunacak. Kumaş ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 500’ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 25 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getirecek.

Tekstil sektörü için büyük önem taşıyan fuara, Bursalı firmalar da tam anlamıyla çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Geçen yıl 95 Bursa firmasının katıldığı Texhibition’da bu yıl 144 firma yer alacak. Bursalı firmalar, son trend ürünlerini stantlarda gözler önüne sererek, yeni iş birliği fırsatlarının yollarını arayacak. Şirketler, bu şekilde sektördeki durgunluğu aşarak krizi fırsata çevirmeye çalışacaklar.

İntermob

Mobilya yan sanayisine yönelik olarak Avrasya coğrafyasında her yıl düzenlenen en kapsamlı ve en büyük ticaret platformu olan İntermob Fuarı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 26. kez kapılarını açacak.

Mobilya aksesuarlarından orman ürünlerine, mobilya kimyasallarından döşemelik malzemelere geniş bir kapsamda en ideal çözümlerin bir arada sergilendiği İntermob, birçok farklı bölge ekonomisine iki kıtanın buluşma noktası İstanbul’da eşsiz bir iş platformu sunuyor. Fuarda hem katılımcılar hem de ziyaretçiler, Türkiye’nin yanı sıra, Orta Doğu, Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’dan alanlarındaki lider firmalar ile tanışma ve iş yapma olanağına erişebilecekler.

Mobilya yan sanayisini bir araya getirecek olan İntermob Fuarı’na Bursa’dan 37 firma katılıyor. Bursalı firmalar, stantlarda son teknoloji ürünlerine gözler önüne serecek ve yapacakları görüşmelerle yeni iş birliklerine kapı aralamaya çalışacak.

IBIA Expo

Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı ise 300'ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde üçüncü kez İstanbul Fuar Merkezi'nde hedef alıcı ülkelerden ağırlanacak binlerce ziyaretçisiyle sektör profesyonellerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makinaları, yorgan makinaları, yay dizgi makinaları, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojileri tek çatı altında buluşturan IBIA EXPO, geniş bir ziyaretçi ağından binlerce ziyaretçi ile organize edilecek.

IBIA Expo, 17 ülkeden 23 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamanın yanı sıra, özel alıcıları ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sunuyor. Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanların profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği taşıyor.

Yerli ve yabancı 90 firmanın stant açarak son teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuara, Bursalı firmalar da ilgi gösteriyor. IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 15 Bursalı firma iştirak edecek.