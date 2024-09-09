AYDIN DAĞTEKİN

“Makine yapan makinelerin fuarı” olarak bilinen Uluslararası Takım Tezgâhları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı (MAKTEK AVRASYA), 30 Eylül - 5 Ekim 2024 tarihleri arasında “Dijital Dönüşüm” temasıyla İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sekizinci kez düzenlenecek. İmalat sanayisinin ve takım tezgâhları sektörünün merakla beklediği fuar bu yıl, Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı ve Start-up Zone gibi yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği ile İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MAKTEK AVRASYA, dünyanın önde gelen firmalarını ve makine sektörünün en önemli markalarını bir araya getirecek. Fuarda 1.000’in üzerinde firma ve firma temsilciliği yer alacak.

8. MAKTEK AVRASYA Fuarı, katılımcılara ve ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, yenilikleri, sektör trendlerini ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkânı sunacak. Fuara bu yıl Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan odak ülkeler olmak üzere, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan, Hollanda gibi dünyanın dört bir yanındaki 90 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Tüyap yurt dışı ofislerinin yapacağı alım heyeti programının beraberinde odak ülkelere yapılacak özel davetlerle çok sayıda sektör profesyonelinin fuara getirilmesi planlanıyor.

Bu yılın teması “Dijital Dönüşüm”

Teknolojik gelişmelere paralel olarak fuarın bu yılki teması “Dijital Dönüşüm” olarak belirlendi. Fuarda, tema içeriğiyle uygun olarak ziyaretçilerin imalat sanayisinde yeni teknoloji ve gelişmeleri bizzat deneyimleme fırsatı bulacakları bir Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı olacak. MAKTEK AVRASYA; Sektöre adım atmış yeni oyuncuların, uluslararası liderler ile aynı platformda buluşmalarını sağlayıp, yeni iş birlikleri ile girişimlerini bir adım daha ileriye taşıyabilme fırsatı sunacak. Fuar kapsamında TİAD tarafından endüstriyel tasarımcılarla sanayicileri daha fazla iş birliği yapmaya teşvik etmek için “Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım” teması ile “Open Design İstanbul Tasarım Yarışması” da düzenlenecek. “CNC Takım Tezgâhı için Robotik Yükleme/Besleme Sistemi Tasarımı” konseptiyle gerçekleşen yarışmaya başvurular 23 Haziran 2024’te sona ermişti. Kazanan projelerin ödülleri, fuarın ilk günü olan 30 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek törenle takdim edilecek. Finalistlerin tasarımları ise fuarda etkinliklerin gerçekleşeceği 12A salonunda özel bir showroom alanında ziyarete açık olacak. Fuar ilk beş gün saat 10:00-19:00 arasında son gün ise 10:00-18:00 arasında açık olacak.

Bursa’dan 54 firma katılıyor

Sektör için önem taşıyan fuara Bursalı firmalar da büyük ilgi gösteriyor. Bu yıl MAKTEK AVRASYA’da Bursa’dan 54 firma stant açacak. Firmalar, son teknoloji ürünlerini gözler önüne serecek ve fuarda yapacakları görüşmelerle yeni işbirliklerinin yollarına arayacaklar.