Minteks’in 30. yılını kutladığı bu dönemde gerçekleşen ziyaret, şirketin inovasyon ve genişleyen faaliyet alanlarını yakından tanıma fırsatı sundu. Başkan Şadi Özdemir, Minteks tesislerini ve üretim alanlarını gezerek, firmanın sunduğu hizmetler ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, heyete Minteks’in yalnızca havlu ve bornoz üretiminde değil, aynı zamanda ev tekstili, giyim, dekorasyon, gıda, cafe & restaurant, temizlik & hijyen, akaryakıt gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiğini aktardı. Ayrıca, şirketin davet & organizasyon, eğitim ve yayıncılık gibi yeni yatırımlarının da yerel ve ulusal ekonomiye önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Kadın istihdamının önemi

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri, Başkan Şadi Özdemir’in üretim alanındaki kadın çalışanlarla bir araya gelerek, onların yaptığı işleri bizzat deneyimlemesi oldu. Şadi Özdemir, havlu katlama ve dikiş dikme süreçlerine bizzat katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımını çok önemsiyoruz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projelerle de buna destek oluyoruz. Kreşlerimizle, çalışan annelerimizin gönül rahatlığı ile iş ve sosyal yaşamlarına devam etmelerini sağlıyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi'mizde düzenlediğimiz eğitimlerle yeni beceriler kazandırıyor ve meslek edinmelerinin önünü açıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için kadın derneklerini ve kooperatifleşmeyi destekliyoruz. Bu noktada, Minteks Şirketler Grubu’nu da kadın istihdamına sağladığı katkıları değerli buluyoruz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, Minteks Şirketler Grubu’nun 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Özkan İrman’ı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, ziyaretin gelecekte daha fazla iş birliği ve projeye zemin hazırlayacağını ümit ettiğini belirtti. Günün anısına Başkan Şadi Özdemir İrman’a plaket takdim edilirken, Özkan İrman da konuklara kendi yazdığı kitaplardan ve Minteks’in özel havlu ürünlerinden hediye etti.