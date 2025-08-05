Birleşik Krallık ve ABD’nin ardından Körfez ülkeleri odağında gerçekleştirilen toplantıda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) yatırım projeleri, ticaret dinamikleri ve sektörler arası iş birliği potansiyeli ele alındı. BTSO, dış ticaret vizyonunu güçlendiren stratejik projelerine bir yenisini daha ekleyerek iş dünyasına rehberlik etmeyi sürdürüyor. Dış Ticaret Konseyi tarafından BTSO Akademi kapsamında düzenlenen ‘İhracat Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları’ serisinin üçüncü programı Suudi Arabistan ve BAE odağında gerçekleştirildi. BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya meclis ve komite üyeleri ile iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturuma Riyad Ticaret Müşavirleri Mustafa İlker Özdem ve Hasan Murat Nesimoğlu ile Dubai Ticaret Ataşesi Muhammed Emin Erkal çevrim içi olarak katıldı.

“En büyük güç, sürekli öğrenme becerisidir”

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün bilgiyi sermayeden ve hammaddeden daha değerli hale getirdiğini belirterek, “Böyle bir çağda kurumlarımız ve iş dünyamız için en büyük güç, sürekli öğrenme ve gelişme becerisidir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz BTSO Akademi, küresel ticaretin dönüşümünü üyelerimizle buluşturan önemli bir adres haline geldi. Bugüne kadar 700’ün üzerinde eğitim ve gelişim programıyla on binlerce üyemizi yeni teknolojilerle, güncel mevzuatlarla ve uluslararası ticaret fırsatlarıyla buluşturduk. İhracat ise bu programların en stratejik başlıklarından biri oldu. Çünkü üretimde ne kadar güçlü olursak olalım, dünya pazarlarında etkili olamadığımız sürece rekabet avantajımız eksik kalacaktır.” dedi.