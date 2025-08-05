Mimar Sinan Yerleşkesi'nde yapılan buluşmalara üniversite üst yönetimi ve fakülte dekanları da katıldı. Öğrencilerin ulaşım, barınma ve sosyal etkinliklerle ilgili görüşleri birebir dinlendi.

Rektör Çağlar, BTÜ’nün sadece sanayiyle entegre değil, aynı zamanda öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu vurguladı. “Gençlerimizle birebir temas, üniversitemizin en güçlü yanlarından biri” dedi.

Çağlar, yeni kurulacak merkezde 100 girişimci öğrencinin yer alacağını belirtti. Merkezde, yenilikçi fikirlerin şirketleşmeye kadar geliştirileceğini ifade eden Çağlar, BTÜ’nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde en hızlı yükselen ikinci üniversite olduğunu da hatırlattı.