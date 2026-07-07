Bursa BUSADER Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp öncülüğünde gerçekleştirilen bağış kapsamında, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kalp ve damar cerrahisi operasyonlarında beyin kan akımını (beyin perfüzyonunu) takip etmeye imkân sağlayan Claris marka Transcranial Probe cihazı kazandırıldı. Cihazın, Kalp Damar Cerrahisi ve Anestezi klinikleri tarafından ortak kullanılacağı belirtildi.Cihazın teslimi Bursa BUSADER Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilirken, bağışı hastane adına Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Göncü, Prof. Dr. Korgün Ökmen, Doç. Dr. Ümran Karaca ve Doç. Dr. Tuğba Onur teslim aldı.

Her yatırım geleceğe mirastır

Gerçekleştirilen bağışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa BUSADER Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp, sağlık alanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam edeceklerini belirterek, “BUSADER Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa BUSADER olarak yalnızca sosyal dayanışmayı güçlendiren projeler üretmiyor, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin niteliğine katkı sağlayacak çalışmaları da öncelikliyoruz. Bugün bağışını gerçekleştirdiğimiz Transcranial Probe cihazı, kalp ameliyatlarında hastaların beyin perfüzyonunun anlık olarak izlenmesine imkân tanıyan, hasta güvenliği açısından son derece önemli bir teknolojidir. Bu bağışla tıp ve bilim adına bir iyiliğe vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim ve insan sağlığı adına yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan en değerli miras olduğuna inanıyoruz. Bursa BUSADER olarak toplum sağlığına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye, sağlık kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına destek olmaya ve iyiliği büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.