Konsey; iş kadınları, ticaret ve sanayi odaları, kadın oda ve borsa yöneticileri, kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara açılması, mesleki eğitim, yeşil enerji, üniversite-sanayi iş birliği ve ekonomik diplomasi alanlarında BUİKAD ile FPCCI arasında düzenli, izlenebilir ve sonuç odaklı bir iş birliği mekanizması oluşturmak amacını hedefliyor.

Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede, BUİKAD üyeleri faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında bilgi verirken, derneğin kadın girişimciliğini destekleyen çalışmaları, uluslararası projeleri ve yeni dönem hedefleri de konuklarla paylaşıldı.

Toplantının en önemli gündem maddesini ise Türkiye ile Pakistan iş dünyası arasında kalıcı ve sürdürülebilir iş birliklerinin hayata geçirilmesi oluşturdu. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kurumsal bir zeminde geliştirilmesini amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı ve BUİKAD–FPCCI İş Konseyi kuruldu. Hayata geçirilen İş Konseyi'nin, karşılıklı yatırım olanaklarının artırılmasına, kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka, uluslararası iş birliklerinin yalnızca ticari ilişkileri değil, kültürel ve kurumsal bağları da güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Kadın girişimcilerin küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini önemsiyoruz. Pakistan ile kurduğumuz bu yeni iş birliği, üyelerimize yeni pazarlar ve yatırım fırsatları sunarken, iki ülke arasında uzun soluklu ekonomik ortaklıkların gelişmesine de katkı sağlayacaktır. BUİKAD olarak uluslararası platformlarda kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir ekonomik köprüler kurmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Uluslararası dayanışma güçlenecek

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkan Yardımcısı Qurrat UI Ain ise, "Türkiye ile iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye ile Pakistan arasında, özellikle ihracat, yatırım ve sanayi alanlarında önemli iş birliği fırsatları bulunuyor. En büyük potansiyelin ise, geleneksel tarım anlayışıyla üretimini sürdüren Pakistan’ın endüstriyel dönüşüm sürecinde, Türk yatırımcıların bilgi birikimi ve tecrübeleriyle katkı sağlamasında olduğuna inanıyoruz. İmzaladığımız bu iş birliği protokolünün, kadın girişimciler ve iş insanları arasındaki uluslararası dayanışmayı ve ortak projeleri güçlendireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.