BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit ile BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından imzalanan protokolle öğrenciler, 3+1 Eğitim Modeli çerçevesinde eğitimlerinin son dönemini, yaklaşık 14 hafta boyunca BEKSİAD üyesi işletmelerde geçirerek teorik bilgilerini üretim ortamında pratiğe dönüştürme imkânı bulacak. Böylece öğrenciler mezun olmadan önce iş hayatına hazırlanırken, işletmeler de geleceğin nitelikli çalışanlarını yakından tanıma ve yetiştirme fırsatı elde edecek.

İş birliği protokolünün imzalandığı toplantıda bir konuşma yapan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, sektörün sürdürülebilir büyümesinin güçlü bir insan kaynağıyla mümkün olacağını belirterek, "Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi ve daha da ileriye taşıyabilmesi için eğitim ile üretimin aynı hedef doğrultusunda buluşması büyük önem taşıyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan 3+1 Eğitim Modeli, öğrencilerimize mesleki deneyim kazandırırken işletmelerimize de geleceğin yeteneklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Üye firmalarımızın bu sürece destek vererek hem gençlerimizin kariyer yolculuğuna hem de sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güçlü bir sektörün temelinde, iyi yetişmiş ve üretime değer katacak nitelikli insan kaynağı vardır" dedi.

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da, "3+1 Eğitim Modeli ile öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, doğrudan üretim süreçlerinde kazandıkları deneyimle de mezun etmeyi hedefliyoruz. BEKSİAD ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini artırırken sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Usta belgesi şartı aranmıyor

Uludağ Üniversitesi tarafından paylaşılan güncel kriterlere göre programa katılacak işletmelerin 13.92.09, 14 ve 15 ana faaliyet grupları kapsamında giyim eşyası, hazır giyim, iç giyim, dış giyim, iş kıyafetleri, aksesuar ve benzeri tekstil-konfeksiyon üretim alanlarından en az birinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunun yanında işletmelerin en az 8 çalışan istihdam etmesi yeterli olurken, uygulamalı eğitim sürecinde usta öğretici belgesi şartı aranmıyor.

BEKSİAD’dan yapılan açıklamada, belirtilen kriterleri karşılayan üye firmaların uygulamalı eğitim programına katılarak hem üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesine hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayabilecekleri belirtildi.