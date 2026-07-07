Öğrencilere teknik yeterlilik kazandırmakla birlikte onları sektörün dinamiklerine hazırlamak amacıyla yürütülen program kapsamında 16 öğrencinin sertifika almaya hak kazandığı törende, en başarılı 5 öğrenciye de ‘başarı belgesi’ takdim edildi.

Sertifika törenine; Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, UHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Nüvit Gündemir, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü Cemal Bayazıt, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan’ın yanı sıra davetliler, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Öğrencilerin sergiledikleri emek ve kararlılığın takdire değer olduğunu belirten Özkarakaşlı, “Bu program öğrencilerimize, sektörün gerektirdiği vizyon, özen ve disiplini de kazandıracaktır. Bugün aldıkları sertifika, mesleki yolculuklarının bir dönüm noktasıdır. İş hayatında tasarım ile üretilebilirlik arasındaki dengeyi gözeterek ilerlemelerini tavsiye ederim” ifadelerinde bulundu.

Özkarakaşlı sözlerinin sonunda eğitim programının düzenlenmesindeki iş birlikleri nedeniyle; İstanbul Moda Akademisi’ne (İMA), Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Model geliştirmede yetkin çalışmalar

İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü Cemal Bayazıt da sertifikalarını başarıyla almaya hak kazanan öğrencilerin, moda tasarımı ve model geliştirme alanında yetkin çalışmalar sergileyeceklerine olan inancını dile getirdi.

Moda tasarımının, yeniliklere açık bakış anlayışına sahip olmayı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Bayazıt, “Kendini yenileyebilen, vizyoner kimlik taşıyan moda tasarımcılarının başarıya ulaşacakları aşikârdır. Bu tespitten hareketle, başarılı çalışmalarını sertifikayla taçlandıran değerli öğrencilerimizin sektöre büyük katkıları olacağına inanıyorum.” ifadelerinde bulundu.

Tasarımda yenilikçi anlayış

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriyya Arı da konuşmasında, moda tasarımındaki fikri hakların kullanım ve geçerlilik sürelerinin kapsam sınırlılığına dikkat çekerek, bu durumun, sektördeki yenilikçi anlayış ve bakış açılarının önemini gündeme getirdiğini vurguladı.

Moda tasarımcısının üst düzey hayal gücüne sahip olması gerektiğine işaret eden Arı, “Moda, çok çabuk tüketilebilen bir kavram. Bu nedenle moda tasarımcılarının, inovatif düşüncenin ürünü olan yeni tasarım modellerine önem vermeleri gerekir. Eğitim programı kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizin yeniliklere açık olma hususunda seçkin eserler ortaya koyacaklarına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.