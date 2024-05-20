Araştırmaya katılabilme alt sınırı net satışlarda 200 milyon TL olarak belirlendi. Firmalar, başvurularını www.ilk250.org.tr uzantılı internet adresinde yer alan anket formunu, kendilerine verilen kurum numarası ve şifre ile dol

Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2023 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını ilk250@btso.org.tr adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor. Araştırma kapsamında toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BTSO Başkanı Burkay

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa 250 Büyük Firma Araştırmamız, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da firmalarımızın performanslarını ayrıntılı verilerle ortaya koyacak. İhracattan istihdama, katma değerden dönem karlarına kadar çok önemli bilgiler sunacak olan araştırmamız, ekonomimizin geleceği hakkında da yol gösterici nitelikte olacak.” dedi. Burkay, “İhracat” ve “Sektör Liderleri” kategorilerinde sıralamada yer alacak firmaların ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüllendirileceğini kaydetti.