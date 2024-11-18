Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yıllar içinde değişen şehirleşme dinamiklerinin Bursa’nın potansiyelinin önünde engel oluşturmaya başladığına dikkati çekti. Artan kentleşme ile birlikte üretim, ticaret ve yaşam alanlarının iç içe geçmesinin, şehrin yapılanmasını sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırdığını kaydeden Burkay, şunları kaydetti:

“Dünyayı iyi okuyarak, Bursa’mızın geleceğine yön verecek strateji ve yol haritalarını şehrimizin önüne koymamız gerekiyor. Bursa olarak bizler maalesef yerimizde saymaya devam ediyoruz. Türkiye ihracatında ilk 10 sırada yer alan şehirlerin ihracat artışları son 5 yılda yüzde 50’lere yaklaşırken, Bursa’nın ihracatındaki artış yüzde 8 gibi sınırlı bir seviyede kaldı. Bursa’yı dünya çapında örnek bir şehir haline getirmek için yenilikçi adımlar atmaya, geleceğe yön veren projelere kararlılıkla devam etmeliyiz. Mevcut koşulları geliştiremezsek, önümüzdeki 10 yılda ihracatta ilk 10 sırada yer almamız zor görünüyor.”

Plansız alanlarda 8 bin sanayi tesisi

Bursa’daki sanayi alanlarının yüzde 50’sinin plansız alanlar olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, BEBKA’nın yapmış olduğu araştırmaya göre kent içindeki plansız alanlarda 8 bini aşkın KOBİ’nin üretimlerini sürdürmeye çalıştığını kaydetti. Burkay, “KOBİ’ler için yapılacak tüm yatırımları kentimiz ve ülkemizin geleceği açısından elzem olarak görüyoruz. Bursa’nın üretim gücünü koruyup geliştirmemiz gerekiyor. Sadece üretim değil, aynı zamanda nitelikli yaşam ve ticaret alanlarıyla kentimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Bursa’nın yüksek deprem riski taşıyan bir kent olduğunu unutmamalı, bu riski göz önünde bulundurarak çok daha dayanıklı, güvenli ve planlı bir kentleşme modeline geçmeliyiz. Bizler Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Bursamızın önündeki tüm bu sorunları aşmak ve geleceğe güçlü bir şehir bırakmak adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.” dedi.

Bozbey: Yüzde 62’si kaçak ve dayanıksız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Bursa’nın başlıca meselelerini değerlendirmek ve kentin geleceğine yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere Bursa iş dünyası ile bir araya geldiklerini söyledi. Bozbey, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kentimizin maalesef yüzde 62’si kaçak ve dayanıksız yapılardan oluşuyor. Ayrıca birçok yapı sıvılaşma riski bulunan zemin alanlarının üzerinde yer alıyor. Bu alanlarda fabrikalar da bulunuyor. Amacımız hep birlikte, kent dinamikleri olarak bir araya gelerek daha güçlü ve dirençli bir kent inşa edebilmektir. Burada sorumluluğumuz büyük. Tüm bunları dikkate alarak kentsel planlamayı yapmak zorundayız. Kentlerin yarıştığı bir dünyada bizim kent anayasasını oluştururken hep beraber en doğruyu ortaya koymamız gerekiyor. Düzensiz sanayi alanlarının düzenli bölgelere taşınması taleplerinin de farkındayız. Şu anda yapacağımız, kent anayasası dediğimiz plan gelecek 100 yılımızı şekillendirecek. Bu yüzden kent ekosistemini koruyacak bir yapıda, sürdürülebilir bir anlayışta olması gerekiyor.”