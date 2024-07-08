Yeşil hidrojenin büyük miktarda yeşil enerji depolama imkanı sunduğu için iklim nötr bir dünya için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Korioth, "Bosch olarak, hidrojeni neredeyse her sektörde kullanmanın mantıklı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, biz de bu konuda ilk adımları attık ve şu anda tüm hidrojen değer zincirini kapsayan çözümler sunuyoruz. Hidrojenin üretimi, sıkıştırılması, depolanması ve kullanımı için teknolojiler geliştiriyoruz. Bu yıl Bosch, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için yaklaşık 500 milyon avro yatırım yapacak." diye konuştu.

"2026’da seri üretime başlayacağız"

"Türkiye için iyi haber ise şu anda Bursa'daki Güç Çözümleri tesisimizde hidrojen motorları için direkt enjektör prototipi üzerinde çalışıyor olmamız." diyen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Korioth, "AR-GE mühendislerimiz, hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için bir prototip direkt enjektör ve daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. 2026'dan itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız." diye konuştu.

Korioth, şunları kaydetti: "Bosch için şu anda en olası senaryo, 2030'a kadar dünya genelinde her üç yeni araçtan (binek otomobiller/hafif ticari araçlar) en az birinin, 2035'a kadar ise her iki araçtan birinin tamamen elektrikli olacağı görülüyor. Bosch olarak, yenilenebilir yakıtların kullanımının, elektriklendirilmesi zor veya imkansız olan mobilite uygulamaları ve dünya genelinde mevcut filodaki araçlar için kesinlikle gerekli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, yakıt hücresi veya hidrojen motoru gibi diğer güç aktarma çözümleri, özellikle ticari araç segmentine önemli bir katkı oluşturuyor."