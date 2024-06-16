Bursa sanayisinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin üretimi ve temini için 2012 yılında kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Elektrik Üretim AŞ’nin (BOSBİR Enerji) Genel Kurulu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) yapıldı. Genel kurula hisse sahibi 16 OSB'nin başkan, yönetici ve bölge müdürleri iştirak etti.

Bursa’daki organize sanayi bölgelerinin yerli kaynaklara dayalı bir elektrik üretim santrali kurarak elektrik ihtiyaçlarını uygun maliyetle sağlamak amacıyla temeli atılan BOSBİR, o dönemde çeşitli girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamayınca uzun süre aktif olamamıştı. Kuruluşunda, o dönem aktif olan 11 OSB’nin yer aldığı ve günümüzde Mustafakemalpaşa Mermerciler İhtisas OSB dışında Bursa’da faal 17 OSB’nin 16’sının elektrik tüketimleri nispetinde ortak konumda olduğu BOSBİR’i aktif hale getirmek için elektrik, doğalgaz ve su gibi alanlarda yatırım yapılması kararı alınmıştı.

İlk yatırım GES’e

BOSBİR Enerji A.Ş., 4 milyon dolarlık ilk yatırımı ise güneş enerji santraline yapmıştı. Güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, bu çerçevede BOSBİR ile iş birliğine imza atmıştı. İş birliği kapsamında, BOSBİR Amasya’da 3,5 MW güneş enerji santrali almış ve 4 milyon dolarlık yatırım hayata geçirilmişti.