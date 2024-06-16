Toplantının açılış konuşmasını yapan OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, "Bölge Diyalog Toplantıları aracılığıyla meslektaşlarımızla sektörümüzü konuşmaya karar verdiğimiz günden bugüne 48 toplantıyı geride bırakmış bulunuyoruz. Bu 49’uncu toplantımızın ardından yılın geri kalanında farklı bölgelerde buluşmalarımız devam edecek." dedi. Bursa’nın otomotiv sanayisindeki stratejik önemine vurgu yapan Erciş, "Bursa, otomotiv sanayimizin adeta bir üssü konumunda. Ülkemizdeki ilk otomobil fabrikalarının bulunduğu otomotivin kalbinin attığı bu güzel şehirde bir arada olmamız ayrıca çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Stok baskısı ciddi bir sorun

OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş yetkili satıcılar üzerinde mevcut durumundaki stok baskısının çok ciddi sorun yarattığına değinerek, bu konunun halledilmesi gerektiğini aksi halde önümüzdeki dönemde yetkili satıcılık mesleğinin sürdürülebilir olmasına ciddi bir tehdit oluşturacağını belirtti.

Toplantıda sektördeki günlük sorunların yanı sıra uzun vadeli planlar da tartışıldı. OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, 24 Ekim’de İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek olan Otomotiv Kongresi hakkında bilgi verdi: "Global dünyada neler oluyor, yetkili satıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği, kongremizin ana teması olacak. Sizleri şimdiden kongremize davet ediyorum" dedi.