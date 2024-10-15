Bursa’da faaliyet gösteren ve 1986 yılından bu yana civata, somun ve soğuk dövme parçaların yanı sıra tasarım, proje ve kalite odaklı çözümler sunan Bolt Bağlantı Elemanları, yeni bir patent alarak sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor.

Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü Sinan Topuk, “Ar-Ge çıktılarımızı, aldığımız “Patent Tescili” ile geliştirmeye devam ediyoruz. Patent çalışmaları, Ar-Ge yatırımlarının ve inovasyon çabalarının somut meyveleridir” dedi. Topuk, “Alınan tesciller şirketlerin sürdürülebilirlik, inovasyon ve rekabetçilik alanındaki stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bolt Bağlantı Elemanları olarak sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olan patent çalışmalarımız ile yenilikçi çözümler geliştirme misyonumuz güçlenmektedir. Bu süreç hem teknolojik gelişimimizi hızlandırmakta hem de küresel standartlarda sürdürülebilir ürünler sunmamıza olanak tanıyarak rekabet gücümüzü artırmaktadır. Her bir patent çalışması, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunma yolundaki kararlılığımızı güçlendirirken; müşterilerimize daha verimli, güvenilir ve çevre dostu ürünler sunmamıza olanak sağlayacak prosesler geliştirebilmemize olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla birlikte sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmemizi mümkün kılmaktadır.”