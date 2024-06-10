BEKSİAD Yönetim Kurulu ile üyelerinin yanı sıra İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan’ın da katılımıyla yardım TIR’ı yola çıkmadan önce konuşan BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, Filistin ve Gazze’ye yardıma devam edeceklerini söyledi. BEKSİAD’ın hayırsever üyelerinin katılımıyla bugüne kadar pek çok kez yardım kampanyaları düzenlediğini ifade eden Yılmaz, “Bu kez çok farklı bir durum ile karşı karşıyayız. 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Gazze’deki kardeşlerimiz bütün dünyanın gözü önünde acımasızca katlediliyorlar” dedi.

Gazze’ye ikinci yardım TIR’ını da İHH Bursa Şubesi ile birlikte organize ettiklerini ifade eden BEKSİAD Başkanı Yılmaz, “Gazze’ye gönderdiğimiz ikinci TIR’da da temel ihtiyaç malzemelerinden giysiye kadar yardım malzemeleri bulunuyor. Üyelerimizin duyarlılığı ve katkılarıyla yardımlarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek” diye konuştu. Yılmaz, “Kampanyamız kapsamında yine BEKSİAD üyelerinin katkılarıyla Gazze’deki kardeşlerimize nakdi yardımda da bulunduk ve bu yardımlar da ilgili hesaba yatırıldı” dedi.