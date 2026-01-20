Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda birbirinden önemli projelere imza atan BTSO, bu kapsamda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projeleriyle Bursa iş dünyasının ihracat kapasitesini istikrarlı bir şekilde güçlendirmeyi sürdürdü. Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen söz konusu projelerde BTSO, firmaların küresel pazarlara daha planlı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıyla açılmasını sağlayan güçlü bir kümelenme modeli sundu. Türkiye genelinde UR-GE projeleri yürüten 98 kurum arasında bugüne kadar hayata geçirdiği 48 UR-GE projesiyle lider konumda bulunan BTSO’nun, 31 projesi başarıyla tamamlanırken 17 UR-GE projesi aktif olarak devam ediyor. UR-GE ve HİSER projeleri kapsamında yaklaşık bin 700 firma ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelerek ihracat yetkinliklerini geliştirdi. Kümelenme yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar sayesinde firmalar, uluslararası pazarlara bireysel çabaların ötesinde birlikte hareket etmenin avantajlarıyla açıldı.

Bursa İş Dünyası Dünyanın Dört Bir Yanında

BTSO, 2025 yılı boyunca bu birikimi sahaya yansıtan yoğun bir performans sergiledi. Yıl içerisinde 21 yurt dışı pazarlama faaliyeti ve 10 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir ve Gana gibi stratejik pazarlarda düzenlenen programlar kapsamında Bursalı firmalar; Tokyo, Londra, Dubai, Riyad, Chicago, Los Angeles ve Akra gibi küresel ticaret merkezlerinde yeni iş bağlantıları kurma imkânı buldu.

KFA Fuarcılık’tan Dev Organizasyonlar

BTSO iştiraki KFA Fuarcılık, 2025 yılı boyunca düzenlediği ulusal ve uluslararası fuarlar, alım heyeti organizasyonları ve yurt dışı iş gezileriyle Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme hedeflerine güçlü katkılar sundu. Kısa sürede fuarcılık sektöründe önemli bir marka haline gelen KFA Fuarcılık, nitelikli organizasyonlarıyla Bursa iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırdı. KFA Fuarcılık, 2025 yılında dünyanın en büyük savunma sanayii buluşmalarından biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı - IDEF’in organizasyonunu üstlenerek önemli bir başarıya imza attı. Ev tekstili sektörünün küresel buluşma noktalarından biri olan HOMETEX Fuarı’nı İstanbul Fuar Merkezi’nde başarıyla düzenleyen KFA Fuarcılık; Bursa’da ise Junioshow, TFF Show, Rising City, Food Point ve MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı gibi birçok nitelikli organizasyonu hayata geçirdi. Kuruluşundan bu yana 8 bini aşkın iş insanını 250’nin üzerinde uluslararası fuarla buluşturan KFA Fuarcılık, 2025 yılı boyunca düzenlediği yurt dışı ticaret heyetleriyle de Bursa iş dünyasının küresel pazarlara erişimini güçlendirmeye devam etti.

Bursa Business School İş Dünyasının Dönüşüm Üssü Oldu

BTSO’nun vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen Bursa Business School (BBS), 2025 yılında da ulusal ve uluslararası ölçekte ses getiren organizasyonlara ev sahipliği yaparak iş dünyasının yeni nesil eğitim ve dönüşüm üssü olma konumunu güçlendirdi. Uludağ’ın doğal potansiyelini nitelikli içeriklerle buluşturan BBS, yıl boyunca Türkiye’nin gündemine yön veren stratejik zirve, forum ve eğitim programlarının merkezi oldu. Çevre, enerji, gıda, otomotiv, şehircilik, dijital dönüşüm ve liderlik gibi birçok alanda düzenlenen üst düzey organizasyonlar; iş dünyasının farklı paydaşlarını Bursa’da bir araya getirdi. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, dirençli şehirler, enerji dönüşümü ve gıda arz güvenliği gibi kritik başlıklarda gerçekleştirilen zirve ve forumlar, Bursa Business School’u politika ve stratejilerin şekillendiği referans bir platform haline getirdi.

BBS, 2025 yılında tedarikçi buluşmaları, sektörel eşleştirme programları ve yeni nesil eğitimlere de ev sahipliği yaptı. Savunma, otomotiv, turizm ve hizmet sektörlerine yönelik programlar, firmalar arası iş birliklerini güçlendirirken; B2B pazarlama ve satış, kadın liderlik ve veri odaklı yönetim gibi alanlarda düzenlenen eğitimler iş dünyasının insan kaynağına doğrudan katkı sağladı.

BTSO Akademi İş Dünyasına Rehberlik Etti

İş dünyasının yönetim kadroları için eğitim ve gelişim platformu olarak faaliyetlerini sürdüren BTSO Akademi, 2025 yılında da kent ekonomisine değer katmayı sürdürdü. Dijital dönüşümden dış ticarete, finans yönetiminden kurumsallaşmaya, yeşil dönüşümden mevzuat eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede kurgulanan programlar, firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir rehberlik sundu. Meslek komiteleri ve sektörlerden gelen talepler doğrultusunda şekillenen BTSO Akademi eğitimleri kapsamında 2025 yılı boyunca 46 farklı program düzenlendi ve 4 bini aşkın katılımcı bu programlarda yer aldı. Yapay zekâ destekli analizlerden e-ihracat uygulamalarına, karbon ayak izi ve dijital ürün pasaportu gibi güncel başlıklara kadar uzanan eğitim içerikleri, firmaların dönüşüm süreçlerine katkı sağladı.

GUHEM 1 Milyon Ziyaretçiyi Bilimle Buluşturdu

BTSO öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2025 yılında da Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı en kapsamlı eğitim merkezi olma özelliğini pekiştirdi. Yıl boyunca yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan GUHEM, bilimi toplumun her kesimiyle buluşturdu. 2025 yılı boyunca Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 6 bin okul grubu GUHEM’de bilimle buluştu. Azerbaycan, Rusya, Hollanda ve Nijerya gibi ülkelerle yürütülen projeler kapsamında da yurt dışından gelen öğrenciler de GUHEM’in eğitim programlarında yer aldı. Meslek liseleri, fen liseleri ve köy okullarına yönelik yürütülen çalışmalarla 80’den fazla okulda 500’ün üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Astronomlar eşliğinde yapılan teleskop gözlemleri ve öğrencilere hediye edilen bilim yayınlarıyla bilimsel merakın kalıcı hale getirilmesi hedeflendi.

Katma Değerli Üretim ve Nitelikli İstihdam

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın katma değerli üretim ve nitelikli istihdama dönük projelerinin kümelendiği BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü, 2025 yılında Bursa ve Türkiye sanayisinin dönüşüm yolculuğunda kritik bir rol üstlendi. Kampüs bünyesinde bulunan BUTEKOM, BUTGEM, BTSO MESYEB, BTSO Mutfak Akademi, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika ve Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, firmaların yetkinliklerini artırmayı, teknolojik kapasitelerini güçlendirmeyi ve sanayinin rekabet gücünü yükseltmeyi sürdürüyor. BTSO ayrıca Bursa ekonomisinin kalbi niteliğinde olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde de ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ni hayata geçirerek, bölge esnafının e-ticaret uyumunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı.

Yeni Nesil Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi: BUTEKOM

BTSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), sanayi ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturan bütüncül yaklaşımıyla Bursa ve Türkiye sanayisinin dönüşüm yolculuğunda kritik bir rol üstleniyor. 2025 yılı itibarıyla BUTEKOM tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı üretim disiplinlerini temsil eden 10 ayrı sektörde 400’ün üzerinde firma detaylı biçimde analiz edildi. Firmaların üretim kabiliyetleri, teknolojik olgunluk düzeyleri, ihracat potansiyelleri, rekabet güçleri ve proje yönetim yetkinlikleri değerlendirilerek sektör bazlı ihtiyaç analizleri gerçekleştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda her sektör için ihtiyaç odaklı gelişim ve dönüşüm yol haritaları oluşturuldu. Bu çalışmalar, sanayinin mevcut durumunu ortaya koyarken; firmaların sürdürülebilir büyüme, katma değerli üretim ve küresel rekabet hedeflerine ulaşmalarına yönelik somut yönlendirmeler sundu. Ortaya konulan yol haritaları, Türkiye’nin sanayi ve dış ticaret hedefleriyle uyumlu bir çerçeve oluşturdu.

Yeşil Dönüşüm İçin Yeni Nesil Araç Eğitimleri

Otomotiv sektöründeki yeşil dönüşüme uyum sağlamak adına çalışmalar yürüten MESYEB, 2025 yılında elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine yönelik önemli bir adım attı. MESYEB, BUTGEM’de elektrikli, hibrit, otonom araçlar ve araç elektroniği alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik batarya elektrikli araç bakım onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısı ve elektrikli araç montaj elemanı gibi yeni nesil yeterlilikleri kapsamına alarak, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yanıt verdi.

Meslek Komiteleri 900’den Fazla Toplantı Yaptı

Yıl boyunca meslek komiteleri ve sektör konseyleri de yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı. BTSO’nun 70 Meslek Komitesi, yıl boyunca 900’den fazla toplantı gerçekleştirirken, bu toplantılarda sektörlerin talep öneri ve beklentilerini belirleyen birbirinden önemli kararların hayata geçmesini sağladı. Türkiye’de oda ve borsalar arasında ilk kez BTSO bünyesinde hayata geçen 22 Sektör Konseyi de kent ekonomisinde stratejik nitelikte olan sektörlerin yol haritalarını oluşturdu.

“Bursa Bugünün Değil, Yarının Dünyasında da Söz Sahibi Olacak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, göreve geldikleri günden bu yana günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. 2013 yılında 16 projeyle başlattıkları dönüşüm yolculuğunda bugün makro ölçekte 60’ı aşkın stratejik projeyle Bursa’nın üretim gücünü, rekabet kapasitesini ve küresel iddiasını yeni bir seviyeye taşıdıklarını belirten Başkan Burkay, “Elde ettiğimiz bu birikimle 2030 Vizyonumuzu; sanayide yüksek katma değer, teknolojide derinleşme, ihracatta sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm ekseninde daha güçlü bir gelecek hedefiyle şekillendiriyoruz. Bursa’yı yalnızca bugünün değil, yarının dünyasında da söz sahibi bir üretim ve inovasyon merkezi haline getirecek projeleri ortak akıl ve paydaşlarımızın desteğiyle hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

“Tek Gayemiz 60 Bin Üyemizin Yolunu Açmak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa’da yatırımcı profilini geliştirmek istediklerini bu kapsamda TEKNOSAB içinde Lojistik TEKNOPARK projesini girişim sermayesi fonuyla hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye’nin tabana yaygınlık açısından en büyük fonlarından biri olan projeye yenilerini eklemeye hazırlandıklarını açıklayan Başkan Burkay, bu kapsamda Şehir Fonu kurmak için de hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirdi. Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Verinin stratejik öneminin bilinciyle data merkezi projemize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılında da yeni UR-GE projeleri, fuarlar, alım heyetleri ve kümelenme çalışmalarıyla sektörlerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Bursa için tarihi öneme sahip mekânsal planlama çalışmalarını da gündemimizin ön sıralarında tutuyoruz. KOBİ OSB’ler, organize konut bölgeleri, serbest ticaret bölgeleri ve organize ticaret bölgeleri önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacak. Tek gayemiz, bu şehrin potansiyelini doğru okumak, üretim gücünü geleceğe taşımak ve 60 bin üyemizin önünü açmaktır. BTSO olarak bundan sonra da sektörlere rehberlik eden, iş dünyasına cesaret veren ve Bursa’ya değer katan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”