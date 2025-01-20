Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalı sanayici ve iş insanlarının Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Gurubu çatısı altında düzenledikleri Salı toplantılarının konuğu oldu. Türkiye’nin üretimine ve ihracatına önemli bir katkı sunan Bursalı sanayici ve iş insanları ile istişareye önem veren Aydın, göreve başlamalarının ardından Osmangazi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlattı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da katıldığı toplantıda katılımcılara hitap eden Başkan Aydın, Bursa ve Türkiye’nin gelişiminde iş dünyasının önemine vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi olarak her zaman sanayici ve iş insanlarının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getiren Başkan Aydın, “Şehrimizin ekonomisini büyütmek, istihdamı artırmak ve halkımızın refahını yükseltmek adına sanayici ve iş insanlarımız ile ortak projeler geliştirmeyi istiyoruz. Yeni dönemde tarım, teknoloji, turizm ve yeşil enerji gibi alanlarda yapılacak yatırımlara özellikle büyük önem veriyoruz. Hep birlikte Osmangazi ve Bursa’yı daha yaşanabilir, daha güçlü bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Değer üretiyorsunuz

Başkan Aydın, misafirperverliklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür ederek, “Bursa’mıza ürettikleri ürünlerle katma değer sağlayan, sanayi yatırımlarıyla kentimizin gelişmesine yön veren değerli iş insanı dostlarımızla bir araya geldik. Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu çatısı altında düzenledikleri etkinlik, dost meclisinde birbirimizin ufkunu açan, vizyon katan bir buluşma oldu. Sanayiden tarıma, turizmden ülke ekonomisine Bursa’nın ve ülkemizin durumunu, atılması gereken adımları konuştuk. CHP Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş’ın da katıldığı buluşmayı düzenleyen, Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.