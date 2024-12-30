BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, BALKANTÜRKSİAD’ın Naci Şahin’in öncülüğünde 41 iş insanı tarafından 2011 yılında kurulduğunu hatırlatarak, son 8 senedir ciddi anlamda kurumsallaşarak 400’ü aşkın üyeye ulaştıklarını söyledi. Şakir, BALKANTÜRKSİAD üyelerinin öncelikli amacının ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Son 5 yıldır ekonomik olarak sıkıntı yaşandığını ifade eden Başkan Fatih Şakir, “Avrupa Birliği tarafından yaşatılan vize sıkıntısından dolayı sorunlar yaşıyoruz. Son zamanlarda Türk devletlerine yöneldik. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da çok iyi karşılanıyoruz. Sadece Balkan kökenli bir iş insanı derneği değiliz. Balkanlarda iş yapan iş insanları da bünyemizde yer alıyor” diye konuştu.

Yeni başkan İskenderoğlu olacak

BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili İskender İskenderoğlu da, yönetim kurulunun oy birliği ile başkan adayı olarak göstermesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, “BALKANTÜRKSİAD benim için de çok büyük bir aile. Genel kurulumuzda üyelerimiz de uygun görürlerse böylesine önemli ve aktif bir camiaya başkanlık yapacak olmam benim için büyük bir onur olacak” dedi.