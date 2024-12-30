Bursa Ticaret Borsası’nın Aralık ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Üyelerinin yer aldığı yılın son meclis toplantısında, 2024 yılındaki proje ve faaliyetler ile yeni yılda hedeflenen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, 2025 yılı bütçesi 75 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2024 yılını, Bursa Ticaret Borsası’nın 100. yılına yakışır şekilde tamamladıklarını belirterek, “Gelecek yıl bu kazanımları ileri taşıyacak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Özellikle tarım ve gıda sektöründe değer zincirini geliştirecek çalışmalara odaklanacağız” dedi.

Editör: DİLEK ATLI