Ekonomik ve ticari yaptırım ile ambargolar dediğimizde ilk akla gelen uygulayıcı ülke eskiden Amerika’ydı. Ancak Avrupa Birliği de Rusya yaptırımlarıyla oldukça sık şekilde uluslararası ticareti şekillendiriyor. Bu hafta, yine bu konuda, ancak oldukça önemli bir habere değineceğiz. AB üye ülkelerinden birinde çifte vatandaşlığı olan bir Türk şirket sahibi, şirketinin Rusya ihracatlarında oldukça dikkatli olmak zorunda.

AB’nin Rusya’ya ihracat yasaklarını kapsayan yaptırım programı, AB üyesi kişi ve şirketlerin doğrudan ya da dolaylı şekilde Rusya’ya mal göndermesini pek çok sınırlamaya tabi tutuyor. Bu sınırlamaların ihlali halinde AB çapında yeknesak bir “hapis cezası” uygulaması yok, dolayısıyla ülke başına denetime tabi tutulmuş oluyor. Türk şirketlere ticari olarak karşılığı fiiliyatta genelde ürün veya paranın durdurulması şeklinde gerçekleşiyor. Ancak, AB üye ülkelerinde çifte vatandaşlığa sahipseniz ve yaptırımları destekleyen bir ülkenin vatandaşıysanız, özellikle dikkat etmeniz lazım. Çünkü hapis cezaları oldukça yaygınlaşmaya başladı.

Henüz geçen ay, Mayıs başında verilen bir Avrupa Adalet Divanı kararı var. Bu karar kritik, çünkü Almanya’dan aktarma yaparak da dahil olsa Rusya’ya giderken yanınızda bir kaç bin Euro taşırsanız hapse atılabileceğiniz anlamı taşıyabiliyor. Bir yolcu, Frankfurt’tan çıkıp İstanbul aktarmalı olarak Moskova’ya gitmek istiyor. Havalimanında yanından 14 Bin Euro’ya yakın bir nakit para çıktığı iddia ediliyor. AB para birimi olan Euro nakitleri Rusya’ya götürmek isterken aslında bu olay yasak, ancak “kişisel harcama” istisnası var. Fakat mahkemeler istisnayı “dar” yorumluyor ve diyor ki “bu kişisel harcama sadece oradaki hayati giderlerini karşılayan para ile sınırlıdır” ve yolcuya Almanya’da hapis cezası veriyorlar. AB genelindeki Rusya yaptırımlarında hapis cezası yok, ancak Alman kanunu, 3 aydan 5 yıla hapis düzenliyor. Kararlarda yolcunun Alman vatandaşı olup olmadığı detayı yazmıyor, yabancı da olabilir Alman vatandaşı da.

Bu karar, Almanya’dan veya Avrupa’dan çıkan ilk “yaptırım ihlalinde hapis cezası” kararı değil. Geçen sene, Rusya’ya ihracat yaparken Türkiye’yi aracı kullanması gibi çeşitli yollarla Rusya ihracatını sakladığı iddia edilen bir Alman-Rus vatandaşı, yine hapis cezasına mahkum edilmişti. Yine Almanya’da, Rusya’ya lüks araç ihracatını çeşitli yollarla yürüttüğü iddia edilen kişilere açılmış onlarca soruşturma dosyası olduğu biliniyor.

Sonuç olarak, yaptırımları destekleyen ülkeler arasında olan Almanya, Hollanda gibi ülkeler; bu konuyu ciddiye alıyor. Bu ülkeler ile çifte vatandaşlığı olanların, Rusya ihracatlarında özellikle dikkatli olmaları elzem.