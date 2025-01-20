Kısa bir süre önce dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İklim Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atan katılımcı şirketler arasında yerini alan AKKA Kalıp Enjeksiyon, TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgesi’ni de alarak, kalite yolculuğundaki başarısını taçlandırdı. AKKA Kalıp Enjeksiyon’a TSE-K 635 Belgesi, TSE Bursa Bölge Koordinatörlüğü Belgelendirme Müdürü Asu Kornoşor tarafından verildi.

AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, “TSE-K 645 belgesi almak için sadece işletmenin kurucusunun kadın olması yeterli değil, aynı zamanda işletmenin yönetiminde ve kontrolünde de kadınların etkin rol oynaması gerekiyor” dedi. Kadınların iş dünyasındaki varlığının artırılması ve desteklenmesinin ekonomik büyümeye olumlu katkı sağladığına dikkati çeken Akıncı, “Kadınların iş dünyasındaki varlığının güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik özgürlüğünün artması açısından büyük bir adımdır. Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için büyük önem taşıyor. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir” diye konuştu.