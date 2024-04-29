Lothbrog Makine Genel Müdürü Lütfi Akıncıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, “Gweike'in GH Serisi’nin, 'Fiber Laser'in Oscar'ı olarak anılan prestijli Alman IF Tasarım Ödülü ile onurlandırıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. 56 ülkeden yaklaşık 11 bin başvurunun arasından öne çıkarak ödülün sahibi olan Gweike GH Serisi, global alanda dördüncü ödülüne sahip olmanın gururunu yaşıyor. Dünya çapında müşterilerimize son teknoloji çözümler sunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Akıncıoğlu, firmanın daha önce aldığı ödülleri ise şöyle paylaştı: “2022 yılında Amerika’nın MUSE Design Platinum Ödülü, 2023 Ulusal Endüstri Tasarım Ödülü, 2024 Yılı IDA Tasarım Ödülü, 2024 Alman IF Tasarım Ödülü”

Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firması

Lothbrog Makine, Çin merkezli GWEIKE Lazer markasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak geniş ürün yelpazesi, rekabetçi fiyatları ve güçlü teknik servisi ile yerli üreticilere yüksek teknolojili makinelere daha uygun fiyatlarla erişme olanağı sunuyor. Firma, 65 kişilik uzman kadrosu ve 5 binden fazla makine ihracat deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarından biri konumunda bulunuyor.