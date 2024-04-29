Enerji Sektör Raporları'nın son verilerine göre, Bursa'da güneş enerjisi yatırımları hızla artıyor. Raporlara göre, Bursa'da toplam 176,46 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri (GES) bulunuyor. Bu santrallerin yüzde 47,4'ü (83,65 MWp) ise Sunvital Enerji tarafından hayata geçirilmiş durumda. Bu önemli katkı, Sunvital Enerji'yi Bursa'nın güneş enerjisi alanındaki lider şirketi haline getiriyor.

Sunvital Enerji’nin kurucu ortakları Murat Kılıç ve Oğuz Toraman bu başarıyla ilgili şunları söyledi: “Bursa'da güneş enerjisi yatırımlarında öncü rol oynamaktan gurur duyuyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Bursa'nın güneş enerjisi potansiyelini harekete geçirmeye katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin enerji bağımsızlığına ve sürdürülebilir enerjiye katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye'nin önde gelen güneş enerjisi yatırımcılarından biri olan Sunvital Enerji, 10 yılı aşkın süredir Türkiye genelinde 200’den fazla proje ve 160 MWp üzeri kurulu güce sahip GES kurdu. Sunvital Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını genişleterek Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada ve karbon emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynamaya devam etmeyi amaçlıyor.