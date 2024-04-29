Dünya üzerinde hizmete açık belli başlı havaalanları veya havalimanları arasında hangilerinin ne kadar yolcu ağırladığı konusu biraz tartışmalıdır.

Yolcu sayısı konusunda yerel resmi otoritelere mi, yoksa işletmecilerin verdiği sayılara mı itibar etmeliyiz?

Elbette, havalimanlarını işletmekte olan şirketlerden gelen yolcu ve yük miktarları bence daha bir inandırıcıdır. Global anlamda işletmecilerden aldığı verilere göre hareket eden ACI (Airport Council International) diye bilinen Uluslararası Havaalanları Konseyi, bu konuda saygın ve güvenilir kurumdur.

Ocak 2024 itibarıyla 191 ülkede 2 Bin 109 havalimanını işleten 757 üyeye hizmet veren ACI, 2023 içinde dünya çapında en işlek 10 havalimanını geçen hafta resmen açıkladı. ACI verilerine göre, 2023’de dünya çapında toplam yolcu sayısı, pandemi öncesi seviyelerden yüzde 93,8'lik önemli bir artışla 8,5 milyara ulaştı.

ACI World Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “En yoğun 10 havalimanı arasında özellikle de bir numaralı konumunu koruyan Hartsfield-Jackson (Atlanta) Havalimanı’nın yanı sıra diğer bazı havalimanlarında da kayda değer bazı sayısal değişimler oldu. Dubai Havalimanı ilk kez ikinci sıraya yükselirken, Tokyo Haneda Havalimanı 2022'de 16’ıncı sıradan 2023'te 5’inci sıraya yükseldi. İstanbul Havalimanı ve Yeni Delhi’nin sarsılmaz gücü onları en üst sıralarda tutarak 2019'a göre önemli ilerleme yaptıklarını gösteriyor” diye konuştu.

ACI’den yapılan açıklama da ise “Bu sıralama dünya çapında 180'den fazla ülke ve bölgede 2 Bin 600'den fazla havalimanından toplanan verilere dayanıyor. Bu geniş veri seti, ACI World'ü havalimanı seyahat talebi konusunda en önde gelen otorite olarak kendine özgü bir konuma getirerek, sıralamasında en üst düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sağlar” deniliyor ve şöyle devam ediliyor;

“Ön rakamlar, 2023 küresel toplam yolcu rakamının 8,5 milyara yakın olduğunu ve 2022'ye göre yüzde 27,2'lik bir artışı veya pandemi öncesi sonuçlardan (2019) yüzde 93,8'lik bir toparlanmayı temsil ettiğini gösteriyor.”

“İç Pazar yüzde 20,2 büyürken (veya 2019 seviyesinin yüzde 96,8'i toparlanırken), uluslararası Pazar yüzde 36,5'lik bir büyüme oranıyla (veya 2019 seviyesinin yüzde 90,4'ü) toparlanmayı sağladı.”

“Küresel trafiğin yüzde 10'una yakınını (806 milyon yolcu) temsil eden ilk 10 havalimanı, 2022'ye göre yüzde 19,8'lik bir kazanıma veya 2019 sonuçlarına göre yüzde 0,7'lik bir kazanıma tanık oldu (2019'da 801 milyon kişi).”

“Hartsfield-Jackson Atlanta Havalimanı en üst sırada yer alıyor ve onu ilk kez Dubai Havalimanı takip ederek, Dallas Forth Worth Havalimanı'nı üçüncü sırada geride bırakıyor. Toplam yolcu trafiği için ilk 10 sıralamasında ABD'den beş havalimanı bulunuyor.”



TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ

1- Atlanta (ABD) 104.653.451

2- Dubai (BAE) 86.994.365

3- Dallas/ F. Worth (ABD) 81.755.538

4- London (İngiltere) 79.183.364

5- Tokyo (Japonya) 78.719.302

6- Denver (ABD) 77.837.917

7- İstanbul (Türkiye) 76.027.321

8- Los Angeles (ABD) 75.050.875

9- Chicago (ABD) 73.894.226

10- Yeni Delhi (Hindistan) 72.214.841

(Uçağa binmiş ve inmiş toplam yolcu)



ULUSLARARASI YOLCU TRAFİĞİ

1- Dubai (BAE) 86.994.365

2- Londra (İngiltere) 74.909.019

3- Amsterdam (Hollanda) 61.882.546

4- Paris (Fransa) 61.412.198

5- Singapur (Singapur) 58.411.000

6- İstanbul (Türkiye) 58.232.674

7- Incheon (G. Kore) 55.763.768

8- Frankfurt (Almanya) 54.089.293

9- Doha (Katar) 45.913.805

10- Madrid (İspanya) 43.799.968

(Uluslararası yolcular.)



KARGO TRAFİĞİNDE İLK ON (TON)

ACI, açıklamasında “Özellikle kargo, taşımacılığı yıldan yıla düşüşe rağmen dünya ticaretinde kilit bir rol oynamaya devam ediyor.” deniliyor.

1- Hong Kong Havalimanı - 4.331.976

2-Memphis Havalimanı- 3.880.211

3- Şanghay Pudong Hvl. -3.440.084

4- Anchorage Havalimanı- 3.380.374

5- Incheon Havalimanı -2.744.136

6- Louisville Havalimanı- 2.727.820

7- Miami Havalimanı -2.525.591

8- Hamad Havalimanı- 2.355.503

9- Los Angeles Havalimanı- 2.130.835

10- Tayvan Taoyuan Hvl.- 2.112.988



Doğruluğu ve güvenirliliği tartışmasız kabul edilen bu rakamlar bize 2024 yılında hangi havalimanlarının nasıl bir performans göstereceğini veriyor. Her iki grafikte de yerini dünya yedicisi ve dünya altıncısı olarak koruyan İstanbul Havalimanı’nın ilk ondaki yerinin daha da yükseğe çıkacağını söylemek asla kehanet olmayacak.

Mutlu yarınlar Türkiyem.