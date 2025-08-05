Yıldırım Belediyesi’nin Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, üniversite tercihlerini en doğru şekilde yapabilecekler. 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında 7 farklı nokta kurulacak Tercih Danışmanlık Merkezi, saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek. Tercih Danışmanlık Merkezi; 5-6 Ağustos’ta Yıldırım Gençlik Merkezi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası’nda, 7-8 Ağustos tarihinde ise Emir Buhari Kültür Merkezi’nde hizmet verecek.