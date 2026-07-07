15-25 Haziran 2026 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve bu büyükşehirlere bağlı 200 ilçede yaşayan 15 bin 400 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada İznik Belediyesi, halkla iletişim ve hizmet memnuniyeti değerlendirmesinde yüzde 56,1 başarı düzeyiyle 9. sırada yer aldı.

Elde edilen başarının İznik adına gurur verici olduğunu belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı değerlendirmede, “Bu sonuç samimiyet ve gönül bağının başarısıdır. ORC Araştırma’nın halkla iletişim ve hizmet memnuniyetine göre hazırladığı listede İznik Belediyesi olarak Türkiye genelinde ilk 10 büyükşehir ilçe belediyesi arasında yer aldık. Bu başarı; ortak aklın, samimiyetin, sahadaki emeğin ve hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağının sonucudur. Bize güvenen, destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

İznik Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, halkla güçlü iletişim ve sahada aktif belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.