Daha yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını daha konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda 2025 yılında 18 bin 420 ton asfalt serimi gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 2026 yılı asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte de çalışmalarına hız verdi. 2026 yılının ilk 5 ayında; 4 bin 985 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, 16 bin 245 metrekare parke, 7 bin 700 metre de bordür döşemesi gerçekleştirdi. İlçedeki ulaşımı kolaylaştırmak için yeni imar yolları da açan Yıldırım Belediyesi, son 5 ayda bin 135 metre imar yolu açtı.

Şehirlerin yaşanabilirlik parametrelerinden birinin ulaşım olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm alanında biz artık sadece Bursa’da değil Türkiye’de örnek gösterilen tecrübeli kurumlardan biri haline geldik. Bu başarımızın temelinde kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirmemiz var. Biz sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeni ulaşım arterleri, konforlu yollar, sosyal tesisler, yeşil alanlar, kütüphaneler ile şehrimizi dönüştürüyoruz” dedi.

Ulaşım rahatlıyor

Yıldırım’ın yüzölçümü ile nüfusunun ters orantılı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu durumun kentsel dönüşümden ulaşıma, birçok alandaki çalışmaları zorlaştırdığını ifade ederek, “Biz göreve başlarken bu gerçekleri ve zorlukları en ince detayına kadar hesapladık. Yıldırım’ın güvenli, modern konutlar kadar gelişmiş bir ulaşım ağına ve konforlu yollara da ihtiyacı var. Bu farkındalıkla görev sürecimiz boyunca 185 bin metrekare yeni imar yolu açıp, 340 bin ton asfalt serimi, 100 bin metre bordür, 295 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Bu yıl da yaz sezonuyla birlikte ulaşım çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan yolarımızı daha konforlu hale getirirken bir yandan da yeni imar yollarıyla ulaşımı rahatlatmaya ve hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.