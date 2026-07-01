Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket eden ekipler, riskli bölgelerde de periyodik kontroller gerçekleştiriyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri, modern şehircilik anlayışının bir parçası olarak haşere ve kemirgenlere karşı yürüttüğü mücadeleyi yoğunlaştırdı. İnsan sağlığı ve çevre güvenliğini ön planda tutan Nilüfer Belediyesi, çalışmalarını yasal mevzuatlara ve sağlık standartlarına tam uyum içinde sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm ilaçlama faaliyetleri Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı’nda alınan Biyosidal Uygulama İzin Belgesi doğrultusunda hareket eden ekipler, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen ruhsatlı ürünler kullanıyor. Uygulamaların tamamı, bu alanda özel eğitim almış ve sertifika sahibi uzman personeller tarafından gerçekleştiriliyor.

Riskli alanlarda düzenli denetim

Belediye ekipleri, sadece gelen şikayetleri değerlendirmiyor aynı zamanda düzenli saha denetimleri de gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit edebileceği öngörülen riskli bölgeler önceden tespit edilerek müdahale ediliyor. Özellikle sorun yaşanma ihtimali yüksek olan alanlarda periyodik kontroller gerçekleştirilerek, haşere ve kemirgenlerin çoğalmasının önüne geçiliyor. Ekipler; ev, apartman ve iş yerlerinden gelen talepleri de program dahilinde hızla çözüme kavuşturuyor.

İlçe sınırları dahilinde yürütülen haşere ve kemirgen problemi yaşayan vatandaşlar, taleplerini Nilüfer Belediyesi’nin çağrı hattını arayarak doğrudan iletebiliyor. Gelen tüm başvurular titizlikle incelenerek ilgili ekipler hızlıca koordineli bir şekilde adreslere yönlendiriliyor.