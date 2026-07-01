Toplantının ana gündem maddelerinden birini, kriz anlarında kurumlar arası bürokratik engelleri ortadan kaldıracak pratik çözümler oluşturdu. Afet türlerine göre yapılandırılan kurulların, herhangi bir üst talimat beklemeksizin yapay zekayla entegre sistemler üzerinden otomatik ve hızlı bir şekilde toplanabilmesi mekanizması görüşüldü.

Ayrıca çağrı merkezlerinin tek bir merkezde toplanarak bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan "AKOM Karar Destek Yazılımı", teknik veri paylaşımları ve mevcut AKOM binasının operasyonel kapasitesinin artırılmasına yönelik teknik sunumlar gerçekleştirildi.

Depreme karşı somut adımlar

Şehrin fiziki koruma kalkanını güçlendirmek amacıyla mobil destek araçlarının teknik altyapısı ve sahadaki operasyonel süreçleri detaylandırıldı. Afet anında kritik öneme sahip olan mahalle afet konteynerlerinin ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin yürütülen koordinasyon çalışmaları kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Şehir genelinde kurulması planlanan deprem parklarının mevcut durumu, kentsel ve orman yangınlarıyla mücadele stratejileri, heyelan ile kaya düşmesi riski taşıyan bölgelere yönelik teknik önlemler kurulda detaylı raporlar halinde incelendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm daire başkanlıkları ve iştirakleriyle birlikte olası bir afette üstlenilecek iş bölümlerini güncelleyerek kentin afet direncini en üst seviyeye çıkarmayı sürdürüyor.