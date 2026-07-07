Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Şadi Başkan’la Kent Buluşmaları” programı kapsamında akademik ve meslek odası temsilcileriyle Fadıllı Mahallesi’nde yeni açılan NİLBEL Leylek Kafe ve Restoran’da bir araya geldi. Tarım alanlarının korunması, kırsal kalkınma ve bölgenin turizm potansiyelinin ele alındığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, NİLBEL Başkanı Faruk Baykal ve Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez de katıldı. Kentin kamusal çıkarlarını korumak için gönüllü olarak emek veren paydaşlarla ortak hareket etmek istediklerini vurgulayan Özdemir, Nilüfer'in geleceğini danışarak ve dayanışma içinde inşa edeceklerini belirtti.

Konaklamada artış hedefi

Gölyazı’nın dünyada görülmesi gereken önemli merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, bölgenin kronikleşen planlama ve ulaşım sorunlarına değindi. Başkan Şadi Özdemir bölgeyi ziyaretçilerin sadece kısa süreliğine uğrayıp gittiği bir yapı yerine, turizm kalitesini artıracak çözümler ürettiklerini vurguladı.

Bölgedeki konaklama ve yeme-içme standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Özdemir, Fadıllı ve Gölyazı’yı birbirine bağlayacak bir deniz ulaşım ağı kuracaklarını müjdeledi. Doğal sit alanı ve Ramsar bölgesi kriterlerine uygun olarak plastik yüzer iskele projesinin ihale aşamasında olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, ziyaretçilerin Fadıllı'da kahvaltı yapıp tekneyle Gölyazı’ya geçebileceği ya da Gölyazı’yı gezip akşam yemeği için bu yakaya dönebileceği nitelikli bir akış oluşturmak istediklerini ifade etti. Ayrıca Zambak Tepe’nin altındaki arkeolojik kazıları tamamlanan amfitiyatroyu, Anıtlar Kurulu onayının ardından 400 kişilik bir açık hava sahnesine dönüştüreceklerini ekledi.

Ayvaköy’e değer katacak projeler

Nilüfer’in “örnek köyü” olan Ayvaköy’ün özgün yapısını koruyarak yenilikçi bir vizyonla geliştireceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, köyü dijital altyapıyla güçlendirerek uzaktan çalışan “dijital göçebeler” için bir merkez haline getireceklerini ve bungalov tipi konaklama evleri yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri olan Ayvaini Mağarası’na emniyetli giriş sağlanması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, Orman Bakanlığı ile tahsis süreçlerini tamamlayıp mağarayı turizme kazandırmak istediklerini kaydetti.