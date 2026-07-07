Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Erkan Aydın, Osmangazi’nin her noktasında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verdiklerini belirtti. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin en doğru yöntem olduğunu ifade eden Aydın, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Programda söz alan vatandaşlar da mahalleye ilişkin görüş ve önerilerini Başkan Aydın’a iletti. Gelen istek ve talepleri tek tek not aldıran Başkan Erkan Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa çözüleceğinin sözünü verdi.

Mahalle buluşmalarına değer veriyoruz

Yaklaşık 40 mahallede gerçekleştirdikleri mahalle buluşmaları aracılığıyla vatandaşlarla güçlü bir iletişim bağı kurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Makamda oturup mahalleye gelmeden, sokakları gezmeden yapılanları ya da eksikleri görme imkânımız olmuyor. O yüzden vatandaşlarımızın bize birebir söylediklerini önemsiyoruz. Muhtarımızın ilettiği birkaç sokağın asfaltı, cami derneğinin çay ocağı, sağlık ocağının boya badana işi gibi konular zaten müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla görüşülüyor. Biz de bunları yerinde görerek hem denetleme hem de yapılanların yapılıp yapılmadığını takip etme fırsatı buluyoruz. Bu yüzden mahalle buluşmalarına değer veriyoruz” dedi.