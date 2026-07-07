Bursa Büyükşehir Belediyesi, 40 kilometrelik hat uzunluğu ve 40 istasyonuyla hizmet veren Bursaray’ın 138 araçlık filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, BursaRay filosuna 20 adet yeni hafif raylı sistem aracı alınması için ihale düzenledi. İhaleyi 2 milyar 840 milyon TL ile en avantajlı teklifi veren CRRC Zhuzhou Locomotive firması kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yüklenici firma CRRC Zhuzhou Locomotive Türkiye Genel Müdürü Zhang Wenfeng ve şirket yöneticileriyle bir araya gelerek gerçekleştirilen ihale ve ulaşım konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Vefa Rona ve BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar yer aldı.

Başkan Vekili Biba ve yüklenici firma temsilcileri, ihale konusu iş hakkında hazırlanan sözleşmeye imza attı. Sözleşme kapsamında BursaRay filosunu güçlendirecek yeni araçlarda yüzde 60 yerlilik şartı uygulandı. Yüklenici firma, araçları bu yeterliliğe uygun olarak Ankara Sincan’daki tesisinde üretmeye başladığını bildirdi. Yeni araçların, 15 ay içerisinde sisteme entegre edilmesi planlandı.

40 yeni araç dahil olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, “BursaRay filomuzu güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla, Türk Lirası cinsinden gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla BursaRay’a 20 yeni hafif raylı sistem aracı kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle birlikte toplamda 40 yeni araç filomuza dahil olacak; BursaRay’da kapasite, konfor ve sefer sıklığı daha da artacak. Döviz kurundan etkilenmeyen bu anlaşmayla hem belediyemizin kaynaklarını koruyor hem de Bursa’nın ulaşım geleceğine güçlü bir yatırım yapıyoruz. Bursa’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kazanan Büyükşehir

Başkan Vekili Şahin Biba, “138 araçla günde 320 bin yolcu taşıyoruz. Bu ihaleyle birlikte filomuzu 20 araçla daha güçlendireceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tamamıyla öz kaynaklarıyla ve Türk Lirası cinsiyle yapılan bir ihale gerçekleştirdik. Döviz kurundan etkilenmeyerek, bu ihale sayesinde 1 milyar 200 milyon lira gibi bir miktarın Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasında kalmasını sağladık. Mevcut araç kapasitemizle iki buçuk dakikalık seferler planlanabiliyorken yeni araçlarla birlikte sistemin imkân tanıdığı ölçüde bu süreyi iki dakikalara kadar çekeceğiz.” değerlendirmelerinde bulundu.