50 yılı aşkın deneyimiyle alüminyum sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Yeşilova; hafifliği, dayanıklılığı ve yüksek geri dönüştürülebilirlik özelliğiyle sürdürülebilir geleceğin en önemli malzemelerinden biri olan alüminyumu, otomotivden raylı sistemlere kadar birçok kritik endüstri için katma değerli çözümlere dönüştürüyor. Sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre eden Yeşilova şirketleri, küresel ölçekte kabul gören EcoVadis sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde önemli başarılar elde etti. Yeşilova Otomotiv, 2025 EcoVadis değerlendirmesi kapsamında Gümüş Madalya almaya hak kazanırken; Yeşilova Döküm ilk katılım gösterdiği 2026 değerlendirmesinde 78/100 puan ile Gümüş Madalya başarısına ulaştı. Raylı sistemler sektöründe global üreticilerin çözüm ortağı olan Canray Ulaşım ise EcoVadis skorunu 63’ten 69’a yükselterek sürdürülebilirlik performansındaki gelişimini ortaya koydu. Çevre, iş etiği, çalışma ve insan hakları ile sürdürülebilir tedarik zinciri başlıklarında şirketlerin performansını değerlendiren EcoVadis’te elde edilen sonuçlar; Yeşilova’nın kaynak verimliliğini artırma, çevresel etkilerini azaltma ve sorumlu iş uygulamalarını güçlendirme odağındaki çalışmalarının önemli bir göstergesi oldu. Yeşilova, alüminyumun sunduğu çevresel avantajları güçlü mühendislik yetkinlikleriyle birleştirerek sürdürülebilirliği yalnızca ürünlerinde değil, tüm operasyonlarında temel bir iş yapış biçimi olarak ele alıyor. Sürdürülebilir üretim, sorumlu tedarik zinciri ve toplumsal fayda odağındaki çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor. Bu yaklaşımın bir diğer önemli çıktısı olarak Yeşilova Otomotiv, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından verilen Tedarik Sanayii Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü’nün sahibi oldu. İş’te Denge, Net Sıfır ve PETEK projeleriyle sürdürülebilirliği çevresel boyutun ötesinde ele alan şirket; insan, çevre ve gelecek odağında değer yaratmaya devam ediyor.