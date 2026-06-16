HIDIRCAN KAYA – BURAK TAŞ

Dünya genelinde tüketici alışkanlıkları ve ekonomik dalgalanmalar, ev tekstili sektörünü büyük bir dönüşüme zorluyor. Küresel pazarda ayakta kalmak isteyen Bursa tekstil firmaları sadece geleneksel üretime güvenmeyerek gelişime odaklanıyor. Tüketici beklentilerinin ve teknolojik altyapının baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde, dijital dönüşümü fabrikanın her aşamasına entegre edebilen yapılar öne çıkıyor. Geleceğin pazar payını, küresel risklere karşı esneklik gösterebilen ve yeni nesil alışkanlıkları doğru analiz eden üreticiler büyütüyor. Bu yeni dönemde modern tüketici artık sadece ürüne değil, o ürünün arkasındaki teknolojiye ve hıza da büyük önem veriyor. Dolayısıyla fabrikalardaki her bir makinenin dijital sistemlerle uyumlu olması kritik bir rol oynuyor. Akıllı üretim altyapısını kuran işletmeler hem zamandan kazanıyor hem de maliyetlerini en az seviyeye indiriyor.

Dönüşüm, kalıcılığın anahtarı

Sektörün en önemli unsurlarının hızlı teslimat, yenilikçi tasarım anlayışı ve yüksek kalite standartları olduğu belirtilirken, üretimin son yıllarda kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin de altı çiziliyor. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve teknik tekstil gibi başlıkların artık birer tercih değil, küresel pazarda kalıcı olmanın anahtarı olduğunu ifade eden sektör paydaşları, Bursa’nın yatırımlarla tekstilde lider koltuğuna oturacağını düşünüyor.

Geleneksel üretim bitiyor

Küresel pazarda kalıcı olmak isteyen Bursa’nın artık eski usul üretim yöntemleriyle yetinmesi mümkün görünmüyor. Alıcı taleplerinin ve dijital imkanların baş döndüren bir hızla yenilendiği bu çağda, akıllı dönüşümü üretim bantlarının tamamına yayabilen fabrikalar fark yaratacak. Küresel risklere karşı hızlıca yön değiştirebilen ve modern tüketici trendlerini doğru okuyan Bursa geleceği okuyarak ayakta kalabilecek.

Özdilek Holding

Dönüşümü üretime entegre ediyoruz

Dünya, tüketici beklentilerinden teknolojik altyapıya kadar çok hızlı bir değişim içinde. Ev tekstili sektörü de bu değişimden payını alıyor. Gelecekte pazar payını büyütecek ve ayakta kalacak firmalar; sadece geleneksel üretime yaslanmayıp değişen tüketici alışkanlıklarını doğru analiz eden, dijital dönüşümü üretimin her aşamasına entegre edebilen ve küresel pazarda proaktif esneklik gösterebilen yapılar gibi konulara odaklananlar olacaktır. Biz de Özdilek olarak yatırımlarımızı tamamen bu geleceğe yönelik şekillendiriyoruz.

Bunun en somut örneği olarak Bursa Nilüfer’deki TOSAB (Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) bünyesinde yapımı hızla devam eden yeni entegre üretim kompleksi yatırımımızdan bahsedebilirim. Yaklaşık 120 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hayata geçirdiğimiz, 106 bin metrekare kapalı alana sahip bu yeni üretim üssümüz, modern sanayi altyapısı ve yüksek teknolojik donanımıyla hem üretim kapasitemizi ciddi oranda artıracak hem de bölge istihdamına çok güçlü bir katkı sağlayacak.

Gelişen teknolojiye ve modern dünyaya bu tarz devasa yatırımlarla ayak uydururken katma değerli üretimi odağımıza alarak hem marka algımızı güçlendirme hem iç piyasadaki hâkimiyetimizi pekiştirme hem de yeni pazarlarda kalıcı başarılar yakalama vizyonumuzla Türk ev tekstilinin dünyaya temsil eden marka konumunu kalıcı kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Pınar Taşdelen Engin

Polyteks Yönetim Kurulu Başkanı

Yoğun rekabete rağmen güçlüyüz

Türkiye ev tekstili sektörü, dünya pazarlarında kalite, tasarım ve üretim kabiliyetiyle öne çıkan en güçlü sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara, artan maliyetlere ve yoğun rekabet koşullarına rağmen sektörümüz üretim gücünü koruyor. Özellikle hızlı teslimat, esnek üretim yapısı, yenilikçi tasarım anlayışı ve yüksek kalite standartları Türk ev tekstilini rakiplerinden ayrıştıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte sektör, son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, teknik tekstiller ve katma değerli üretim anlayışı artık sektörün geleceğini şekillendiren temel başlıklar haline gelmiş durumda. Firmalar yalnızca üretim kapasitesiyle değil, tasarım gücü, marka değeri ve inovasyon yetkinlikleriyle de rekabet ediyor.

Küresel pazarlarda yaşanan zorluklara rağmen Türk ev tekstili sektörünün sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve güçlü üretim altyapısıyla bu süreci başarıyla yöneteceğine inanıyoruz. Bursa başta olmak üzere sektörün üretim merkezlerinde faaliyet gösteren firmalarımız, geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarında önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de sektörün sürdürülebilir büyümesini devam ettirerek uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz.

Onur Kırayoğlu

Kırayteks Yönetim Kurulu Üyesi

Yenilikçi üretim önem kazanacak

Ev tekstili sektörünün önümüzdeki dönemde daha fonksiyonel, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir yapıya evrileceğine inanıyoruz. Tüketici beklentileri artık yalnızca estetik ve tasarım odaklı değil; aynı zamanda konfor, kullanım kolaylığı, çevre duyarlılığı ve yüksek performans gibi unsurları da kapsıyor. Bu nedenle sektörün geleceğinde sürdürülebilir hammaddeler, yenilikçi üretim teknolojileri ve katma değerli ürünler çok daha fazla önem kazanacak.

Dijitalleşme, akıllı tekstiller ve çevre dostu üretim uygulamaları da sektörün dönüşümünü hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Firmaların değişen tüketici beklentilerine hızlı uyum sağlayabilmesi, tasarım ve Ar-Ge yatırımlarını artırması büyük önem taşıyor.

Aktüel küresel gelişmeler, jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar sektör üzerinde zaman zaman baskı oluştursa da Türk ev tekstili sektörünün sahip olduğu üretim kabiliyeti, kalite anlayışı, tasarım gücü ve esnek üretim yapısıyla dünya pazarlarında önemli bir avantaja sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, ev tekstilinde yıllara dayanan tecrübesi ve güçlü üretim altyapısıyla uluslararası pazarlarda güvenilir bir tedarikçi konumunu koruyor. Bu güçlü temeller sayesinde sektörümüzün önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürerek küresel rekabetteki yerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Hasan Moral

Moral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörümüzün geleceğine inanıyoruz

Ev tekstili sektörü, son yıllarda değişen tüketici beklentileriyle birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Özellikle keten ve pamuk gibi doğal elyaflardan üretilen kumaşlara yönelik ilgi her geçen gün artarken, sürdürülebilirlik artık sektörün vazgeçilmez gündemlerinden biri haline geldi. Bunun yanında teknik özellikler taşıyan, yanmaz, güç tutuşur ve dış mekân kullanımına uygun kumaşlara olan talep de yükseliyor. Tüketiciler artık yalnızca şık ve estetik ürünler değil, aynı zamanda fonksiyonel ve uzun ömürlü çözümler arıyor.

Elbette küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler sektör üzerinde zaman zaman baskı oluşturabiliyor. Ancak Türkiye, ev tekstili alanında güçlü üretim altyapısı, tasarım kabiliyeti ve kaliteli ürünleriyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip. Türk ev tekstili ürünleri bugün birçok ülkede kalite ve güvenle özdeşleşmiş durumda. Bu nedenle sektörümüzün geleceğine inanıyor, özellikle katma değerli üretim, tasarım ve inovasyon odaklı çalışmalarla önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Irmak İrman Gazioğlu

Minteks YK üyesi

Tüketiciyle kurulan bağ önemli

Ev tekstili sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil; tasarım, marka değeri ve tüketiciyle kurduğu duygusal bağla da rekabet ediyor. Bu nedenle son yıllarda üretim altyapımızı, tasarım geliştirme süreçlerimizi ve koleksiyon vizyonumuzu bu dönüşüm doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Özellikle ev tekstili ve ev giyiminde sadece trendleri takip eden değil, trend oluşturan, sektöre yön veren ve ürünleriyle bir hikâye anlatabilen güçlü bir marka yapısı oluşturmayı hedefliyoruz.

Günümüzde tüketiciler yalnızca bir ürün satın almıyor; yaşam tarzına, kalite anlayışına ve markanın sunduğu deneyime de yatırım yapıyor. Bu nedenle tasarım odaklı, yenilikçi ve katma değerli üretim anlayışının sektörün geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu üretim tecrübesi, tasarım kabiliyeti ve esnek üretim gücü sayesinde ev tekstili sektörünün küresel pazarda önemli fırsatlar yakalayacağını düşünüyoruz. Biz de bu süreçte markalaşma, inovasyon ve sürdürülebilir büyüme odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Arda İrman

Minteks YK üyesi

Global marka değerimizi güçlendiriyoruz

Türk ev tekstili sektörünün küresel pazardaki gücüne inanıyor ve bu doğrultuda uluslararası büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan farklı coğrafyalara uzanan iş birliklerimizle Minteks’in global marka değerini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bugün sektörümüzde rekabet yalnızca üretim kapasitesiyle değil; markalaşma, tasarım gücü ve uluslararası pazarlardaki görünürlükle şekilleniyor.

Ev tekstili sektörünün geleceğinin ihracat odaklı büyüme, güçlü marka algısı ve katma değerli üretimden geçtiğine inanıyoruz. Türkiye, kalite, tasarım ve esnek üretim kabiliyetiyle dünya pazarlarında önemli bir avantaja sahip. Biz de tasarım, üretim ve ihracat gücümüzü bir araya getirerek uluslararası pazarlarda daha güçlü, sürdürülebilir ve kalıcı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni pazarlara açılarak, Türk ev tekstilinin dünya çapındaki başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz.

Sadi Etkeser

Harput Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörümüz değişime ayak uyduruyor

Ev tekstili sektörü, değişen tüketici beklentileri ve küresel dönüşüm dinamikleri doğrultusunda sürekli yenileniyor. Günümüzde sürdürülebilir üretim anlayışı, çevre dostu malzemeler ve fonksiyonel tasarımlar sektörün en önemli odak noktaları arasında yer alıyor. Tüketiciler artık yalnızca estetik ürünler değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk taşıyan ve kullanım avantajı sunan çözümler talep ediyor.

Dünya ticareti dijitalleşmeyle birlikte önemli bir dönüşüm yaşarken, sektörümüz de bu değişime hızla uyum sağlıyor. Ancak tüm bu dijital dönüşüme rağmen üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve yenilikçi yaklaşımını ortaya koyabilen firmalar rekabette öne çıkıyor. Türkiye, tekstil ve ev tekstili alanında sahip olduğu üretim altyapısı, tasarım yetkinliği ve kalite anlayışıyla dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahip. Bu avantajların sürdürülebilir büyüme ve katma değerli üretimle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Harput Tekstil olarak biz de sürdürülebilirlik, inovasyon ve müşteri odaklı ürün geliştirme anlayışıyla sektörümüzdeki dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Gelecekte ev tekstili sektörünün çok daha yenilikçi, çevreci ve teknoloji odaklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyor, bu değişimin aktif bir parçası olmaya devam ediyoruz.

Emre Yılmaz

Marsteks YKB

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz

Türkiye, ev tekstili sektöründe bugün dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri konumunda bulunuyor. Bursa’dan Denizli’ye uzanan güçlü üretim ekosistemi, sektörün temel taşı olmayı sürdürüyor. Ev tekstili; üretim kapasitesi, tasarım gücü, istihdam yapısı ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan stratejik sektörlerden biri.

Ev tekstilinin çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olması, sektör paydaşlarının ortak hareket etmesini ve iş birliklerini daha da önemli hale getiriyor. Bu nedenle sektörün gelişimine katkı sağlayan her platform, firmaların yeni pazarlara ulaşması, trendleri takip etmesi ve sektörün ortak vizyonunu güçlendirmesi açısından büyük değer taşıyor.

Türk ev tekstili sektörünün sahip olduğu üretim tecrübesi, kalite anlayışı ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde geleceğine büyük bir güven duyuyoruz. Sektörümüzün önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdüreceğine, uluslararası pazarlardaki gücünü artıracağına ve çok daha başarılı noktalara ulaşacağına inanıyoruz.

Burak Anıl

Anılsan Havlu Yönetim Kurulu Üyesi

Gelişim ivmesini korumayı sürdürüyoruz

Küresel ölçekte artan maliyet baskıları ve yoğun rekabet koşullarına rağmen, ev tekstili sektörü dinamizmini ve gelişim ivmesini korumayı sürdürüyor. Sektörümüzün en önemli avantajları arasında hızlı üretim kabiliyeti, müşteri odaklı hizmet anlayışı, yenilikçi ürün geliştirme süreçleri ve yüksek kalite standartlarına sahip üretim altyapısı yer alıyor. Özellikle değişen tüketici beklentilerine hızlı yanıt verebilen firmalar, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ediyor.

Günümüzde sürdürülebilirlik, tasarım ve Ar-Ge çalışmaları sektörün geleceğini belirleyen temel unsurlar haline geldi. Çevre dostu üretim anlayışını benimseyen, katma değerli ürünler geliştiren ve teknolojik yatırımlara ağırlık veren markalar ön plana çıkıyor. Ev tekstili sektörünün geleceğinin de bu alanlardaki gelişimle şekilleneceğine inanıyoruz.

Biz de köklü tecrübemizi modern üretim teknolojileriyle birleştirerek hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda güçlü iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Tasarım gücü, sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla sektörümüzün büyümesine katkı sunmayı ve küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Orhan Boz

Homestar Yönetim Kurulu Başkanı

Birikimimizi sektöre aktarıyoruz

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki başarısının temelinde köklü üretim kültürü, uzmanlaşma ve kalite odaklı çalışma anlayışı bulunuyor. Biz de yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip bir firma olarak, yarım asrı aşan tecrübemizi havlu ve bornoz üretimindeki uzmanlığımızla birleştiriyoruz. Üretim stratejimizde her zaman odaklanmayı tercih ettik; farklı ürün gruplarına yönelmek yerine tüm bilgi birikimimizi ve yatırımlarımızı kendi uzmanlık alanımıza aktardık.

Günümüzde ev tekstili sektöründe rekabet yalnızca üretim kapasitesiyle değil, kalite, sürdürülebilirlik, tasarım ve marka değeriyle şekilleniyor. Özellikle uluslararası pazarlarda kalıcı başarı elde etmek isteyen firmaların uzmanlık alanlarında derinleşmesi ve katma değerli üretime yönelmesi büyük önem taşıyor. Türk ev tekstili sektörü, sahip olduğu deneyim ve üretim gücü sayesinde dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahip olmaya devam ediyor.

Biz de köklü geçmişimizden aldığımız güçle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyümeyi sürdürürken, kalite standartlarımızı sürekli geliştiriyor ve sektörümüzün geleceğine güvenle bakıyoruz. Havlu ve bornoz üretimindeki uzmanlığımızın, önümüzdeki dönemde de bizi farklılaştıran en önemli değerlerden biri olmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Ahmet Cürebal

Aymina Tekstil İhracat Sorumlusu

Zorlukların üstesinden gelebiliyoruz

Ev tekstili sektörü sürekli yenilenen, trendlerin ve tüketici beklentilerinin hızla değiştiği dinamik bir yapıya sahip. Bu nedenle sektörde kalıcı başarı elde etmenin yolu yenilikçilikten ve tasarım gücünden geçiyor. Biz de her sezon yeni koleksiyonlar geliştirerek müşterilerimize farklı, özgün ve katma değerli ürünler sunmaya odaklanıyoruz. Özellikle fon ve tül perdeler ile proje bazlı tekstil uygulamalarında kalite, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren çözümler geliştiriyoruz.

Günümüzde teknik özelliklere sahip tekstil ürünleri de sektörün geleceğinde önemli bir yer tutuyor. Güç tutuşur özellikli kumaşlar, otel, proje ve kurumsal uygulamalarda giderek daha fazla tercih edilir hale geliyor. Bu durum, ev tekstili sektörünün sadece dekorasyon değil aynı zamanda teknik performans odaklı bir dönüşüm yaşadığını gösteriyor.

Ev tekstili sektörünün geleceğine ilişkin ise karamsar olmak için bir neden görmüyorum. Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler tüm dünyayı etkiliyor. Ancak Türkiye'deki üreticiler, özellikle de Bursa tekstil sektörü, geçmişten bugüne birçok zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Bu tecrübe bize değişen koşullara uyum sağlama ve mücadele etme gücü kazandırdı. Üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğimiz sürece sektörümüzün geleceğinin güçlü ve umut verici olduğuna inanıyoruz.

Niyazi Güçyiğit

Farbe Dekor CEO

Uzun vadede sektörden umutluyuz

Ev tekstili ve dekorasyon sektörü, sahip olduğu güçlü üretim altyapısına rağmen son yıllarda küresel rekabet baskısını daha yoğun hissediyor. Özellikle Çin'in maliyet avantajı, dünya genelinde birçok üretim sektöründe olduğu gibi ev tekstilinde de rekabet koşullarını önemli ölçüde değiştirmiş durumda. Kalite, tasarım ve esnek üretim kabiliyeti açısından güçlü olsak da artan genel giderler ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat rekabetinde zorlandığımız bir gerçek.

Bu durum yalnızca ev tekstili sektörüne özgü değil; mobilyadan farklı üretim alanlarına kadar birçok sektörde benzer sıkıntılar yaşanıyor. Küresel pazarlarda düşük maliyetli üretimin giderek daha fazla öne çıkması, üreticileri katma değerli ürünlere, tasarıma ve markalaşmaya yönlendiriyor. Türkiye'nin de rekabet gücünü koruyabilmesi için bu alanlarda daha fazla güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bunun yanında sektör açısından en önemli sorunlardan biri de belirsizlik ortamı. İş dünyasında yüksek maliyetler kadar, hatta zaman zaman daha fazla, öngörülebilirliğin eksikliği yatırım kararlarını etkiliyor. Firmalar önlerini net göremediklerinde daha temkinli hareket ediyor ve yatırım planlarını erteleyebiliyor. Buna rağmen Türk üreticisinin kriz yönetimi konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de değişen koşullara uyum sağlayarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz.

Kısa vadede küresel ekonomik koşulların sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi beklenebilir. Ancak uzun vadede kalite, tasarım, hızlı hizmet ve yenilikçi üretim anlayışıyla Türk ev tekstili sektörünün dünya pazarlarındaki güçlü konumunu koruyacağına inanıyoruz. Zorluklar devam etse de sektörümüzün sahip olduğu bilgi birikimi ve üretim gücü, geleceğe dair umutlu olmamız için önemli bir neden oluşturuyor.

Başar Sezer

Tülart Tekstil Kurucusu

Güçlü bir üretim kültürüne sahibiz

Ev tekstili sektörü, değişen tüketici beklentileri ve tasarım trendleri doğrultusunda sürekli yenilenmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle doğal görünüm sunan keten vari kumaşlar, hafif simli dokular ve yarı geçirgen özelliklere sahip ürünler tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bu durum üreticileri de tasarım ve ürün geliştirme konusunda daha esnek ve yenilikçi olmaya yönlendiriyor.

Türkiye, ev tekstili alanında güçlü bir üretim kültürüne ve önemli bir tecrübeye sahip. Ancak son dönemde küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar, bölgesel gerilimler ve artan rekabet baskısı sektör üzerinde etkisini hissettiriyor. Özellikle ihracat pazarlarında yaşanan daralma ve maliyet baskıları, üreticilerin yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu hale getiriyor.

Önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için yenilikçi üretim yöntemleri, katma değerli ürünler, tasarım odaklı çalışmalar ve yeni pazarlara yönelik açılımlar büyük önem taşıyor. Türk ev tekstili sektörünün sahip olduğu kalite, üretim esnekliği ve tecrübe sayesinde bu zorlukları aşabilecek güce sahip olduğuna inanıyoruz. Doğru stratejiler ve yeni yaklaşımlarla sektörümüzün yeniden büyüme ivmesi yakalayacağını düşünüyoruz.

Refik Ceylan

Elart Tekstil Genel Müdürü

Özgün ürünlerin önemi artıyor

Ev tekstili sektörü bugün önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artık rekabet yalnızca üretim yapmakla değil; tasarım geliştirmek, marka değeri oluşturmak, dijitalleşmek ve müşteriye güçlü bir deneyim sunabilmekle şekilleniyor. Tüketici beklentileri de bu doğrultuda değişiyor. İnsanlar artık sadece bir ürün satın almıyor; o ürünün temsil ettiği yaşam tarzını, hikâyeyi ve markanın sunduğu değeri de satın alıyor. Bu nedenle tasarım dili güçlü, özgün ve katma değerli ürünlerin önemi her geçen gün artıyor.

Önümüzdeki dönemde ev tekstili sektörünün kaderini belirleyecek en önemli unsurların tasarım gücü, markalaşma, dijitalleşme, hızlı tedarik yönetimi ve veri odaklı iş modelleri olacağına inanıyoruz. Özellikle e-ticaret kanallarının büyümesi ve yapay zekâ teknolojilerinin iş süreçlerine entegre edilmesi, sektörde köklü değişimlere yol açacak. Üreticilerin yalnızca ürün geliştiren değil, aynı zamanda veriyi doğru kullanan ve müşteri davranışlarını analiz edebilen yapılara dönüşmesi gerekecek.

Elart olarak yaklaşık 40 yıla yaklaşan tecrübemizi yeni nesil vizyonla birleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin üretim gücüne inanıyor, hızlı, esnek ve kaliteli üretimin gelecekte de en önemli rekabet avantajlarından biri olacağını düşünüyoruz. Ekonomik koşulların zorlu olduğu dönemlerde bile güçlü markaların, doğru ürün geliştiren ve müşteri beklentilerini iyi okuyan firmaların büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle sektörümüzün geleceğini; teknoloji, tasarım ve marka odaklı dönüşümle birlikte umut verici görüyoruz."