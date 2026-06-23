Türkiye’nin otomotiv üretim üssü konumundaki Bursa’dan yaklaşık 50 firma fuarda yer alarak mühendislik gücünü, Ar-Ge odaklı çalışmalarını ve yüksek yerlilik oranına sahip ürünlerini sergiledi. İç dizayndan dış aksama, elektronik sistemlerden iklimlendirme çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle katılan firmalar, uluslararası alıcılarla yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı.

Bursa firmaları ürünlerini dünyaya tanıttı

Fuar süresince gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri (B2B), Bursalı firmaların yeni pazarlara açılmasına ve mevcut ihracat ağlarını genişletmesine katkı sağladı. Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’dan gelen sektör profesyonelleri, Bursa merkezli üreticilerin sunduğu yenilikçi çözümlere yoğun ilgi gösterdi.

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri öne çıktı

Busworld Türkiye 2026’da sürdürülebilir mobilite teknolojileri ön plana çıktı. Elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli otobüslere yönelik geliştirilen hafif yapı elemanları, enerji verimliliği sağlayan iklimlendirme sistemleri, geri dönüştürülebilir malzemeler ve akıllı dijital donanımlar ziyaretçilerden ilgi gördü. Bursalı firmaların geliştirdiği yüksek katma değerli ürünler, sektörün yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayan çözümler arasında yer aldı. Fuarda sergilenen yeni nesil teknolojiler, kentin otomotiv ve yan sanayi alanındaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Yeni ihracat bağlantıları kuruldu

Busworld Türkiye 2026, Bursa firmaları açısından yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesinde, yeni ihracat fırsatlarının değerlendirildiği önemli bir ticaret platformu oldu. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin, önümüzdeki dönemde ihracat hacmine ve uluslararası iş birliklerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Sektör temsilcileri, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Bursa’nın sahip olduğu üretim kabiliyeti, mühendislik altyapısı ve kalite anlayışıyla uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirtti. Önceki organizasyonlarda 12 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan Busworld Türkiye, bu yıl da sektörün önemli karar vericilerini İstanbul’da buluşturdu. Genişleyen sergi alanı ve artan katılımcı sayısıyla dikkat çeken fuar, otobüs üreticileri, yan sanayi firmaları ve teknoloji sağlayıcıları için önemli bir iş geliştirme platformu olarak öne çıktı. Busworld Türkiye 2026’da yer alan Bursa firmaları ise yüksek teknolojiye dayalı üretim güçlerini uluslararası arenaya taşıyarak kentin otomotiv ve yan sanayideki lider konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.