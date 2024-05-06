Yeşilova Holding tarafından gerçekleştirilen “EFQM Mükemmellik Yolculuğu Paydaş Ziyareti” etkinliğinde, Grubun kalite, mükemmellik ve sürdürülebilirlik başlıklarındaki başarılı uygulamaları, farklı şirketlerin temsilcileri ile paylaşıldı. Yönetim sistemleri, sürdürülebilirlik, verimlilik ve mükemmellik başlıklarında gerçekleştirilen sunumlarından ardından, Grubun EFQM Bursa Kalite Büyük Ödülü sahibi yüksek basınçlı döküm şirketi Can Metal’e de bir teknik gezi düzenlendi. Gezi sırasında konuklara; şirketin üretim prosesleri, verimlilik ve sürdürülebilirlik uygulamaları ile farklı alanlardaki operasyonel faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı.