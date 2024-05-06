Ernst & Young (EY) tarafından düzenlenen “EY Entrepreneorial Winning Women – “Girişimci Kazanan Kadınlar Konferansı” 24-26 Nisan tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. 55 ülkeyi kapsayan ve başarılı kadın girişimcileri bir araya getiren program, küresel çapta 17 yıldır yürütülüyor.

Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında plastik atıkları ham maddeye dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandıran Burpol Polimer Plastik’in kurucu ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım da, geri dönüşüm sektörünü temsilen konferansta bir konuşma yaptı. Yıldırım, “Plastik kirliliği, küresel bir çevre tehdidi haline gelmiştir. Plastik atıklar, denizleri ve toprakları kirletiyor, vahşi yaşamı tehlikeye atıyor ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden plastik sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomi hayati bir önem taşımaktadır” dedi. Plastik kullanımını sürdürülebilir hale getirmek için yapılabilecek çalışmaları 4 ana başlıkta toplayan İlkay Yıldırım, bunları, “Plastik tüketimini azaltmak, plastikleri geri dönüştürmek, yenilenebilir plastik kaynakları kullanmak ve plastik sektöründe teknolojik gelişmeleri takip edip, uygulamak” olarak sıraladı.