2023 yılını ihracat açısından oldukça verimli geçirdiklerini söyleyen Sağlam, “Geçtiğimiz yıl ürünlerimizin ihracat kilogram fiyatını 14 euro düzeyine çıkarttık. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise yurt dışında bizi ilgilendiren en önemli fuar durumundaki Hannover Messe fuarına katılmamız oluyor” diye konuştu.

Fuarlar, ihracatımız katkı sağlıyor

Almanya’da düzenlenen Hannover Messe Fuarı’nda ürünlerini sergilerken, önemli bağlantılarla Bursa’ya döndü. Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, “Yavuzlar Dişli olarak 27 yıllık dişli üretimindeki tecrübemizin yanı sıra YDS Technology markamızla sert malzeme kesim makine imalatı ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. Firmamız açısından ihracatımıza katkı sağlayacak şekilde güzel bir fuar geçirdik” dedi.

Fuarda önceki yıllara oranla genelde bir durgunluk gözlediklerini de ifade eden Serdar Sağlam, fuarda Çinli firmaların ağırlığının olduğunu vurguladı. Sağlam, şunları kaydetti:

“Fuarda yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücrelerinin ön plana çıktığını gözlemledik. Ülkemizden yaklaşık 150 katılımcının ve Bursa’dan 14 firmanın iştirak ettiği Hannover Messe Fuarı, bu yıl önceki yıllara göre çok daha sakin geçti. Almanya’nın vize uygulamasını zorlaştırması katılımı etkilemiş.”